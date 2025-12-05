Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που ανάγκαζε παιδιά να πουλούν λαθραία τσιγάρα: Τα κρατούσαν σε υπόγεια και τα χτύπαγαν

Την απόλυτη κόλαση ζούσαν παιδιά και ανήλικοι που κρατούσε με τη βία εγκληματική οργάνωση και τα έβαζε να πουλούν λαθραία τσιγάρα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Νέες πληροφορίες βγαίνουν στο «φως» για την δραστηριότητά τους, τον τρόπο που εκμεταλλεύονταν τους ανήλικους αλλά και τα κέρδη που έβγαζαν.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η αστυνομία φαίνονται και τα βρώμικα υπόγεια της εγκληματικής οργάνωσης, στα οποία έμεναν τα αλλοδαπά θύματα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ αυτών οι 2 αρχηγοί. Χειροπέδες πέρασαν και σε άλλα 5 άτομα. Όσον αφορά τα θύματά τους που τα χρησιμοποιούσαν για να πουλούν τα λαθραία τσιγάρα, αποκαλύφθηκε πως εκμεταλλεύονταν τουλάχιστον 11 άτομα, μεταξύ αυτών 4 παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά κατασχέθηκαν 8.260 λαθραία πακέτα τσιγάρα, και 473 λαθραίες συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία απόδοσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πώς δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης

Η επιχείρηση για την σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης έγινε με τη βοήθεια της INTERPOL αλλά και της Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (HIS).

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για εκμετάλλευση ανήλικου αλλοδαπού, από Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, οι εμπλεκόμενοι δρούσαν τουλάχιστον από το 2020. Τα 2 αρχηγικά μέλη (42χρονος και 39χρονος), είχαν αναθέσει σε στρατολόγους -ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί-, να βρίσκουν ανήλικους αλλοδαπούς και να τους υποχρεώνουν να δουλεύουν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, δίνοντάς τους χρήματα.

Αφού τους έπειθαν, αναλάμβαναν τα έξοδα για την μεταφορά τους στη χώρα λέγοντας πως θα ξεπληρώσουν το χρέος δουλεύοντας σε καταστήματα ψιλικών.

Τα εν λόγω καταστήματα ήταν διασκορπισμένα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και πώληση λαθραίων τσιγάρων.

Για να καλύπτουν τις παράνομες δραστηριότητές τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν άλλους ομοεθνείς τους ως «μπροστινούς» ιδιοκτήτες.

Στη συνέχεια τους έβαζαν να δουλεύουν ασταμάτητα και χωρίς ρεπό ενώ όποιος αντιστεκόταν, έπεφτε και θύμα ξυλοδαρμού.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η οργάνωση στρατολογούσε και ενήλικες που επίσης βρίσκονταν σε ευάλωτη κατάσταση, όπως άστεγους, και τους υποχρέωνε να δουλέψουν για χάρη τους.

Τα τελευταία 5 χρόνια, τουλάχιστον 15 ανήλικοι είχαν οδηγηθεί σε δομές φιλοξενίας, μετά από αυτόφωρη διαδικασία, ωστόσο κάποιοι απ’ αυτούς και μετά από εντολή των αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης, το έσκαγαν και πήγαιναν να μείνουν ξανά στα υπόγεια.

Κατά τις έρευνες που έγιναν σε 9 καταστήματα ψιλικών σε Αθήνα, Ίλιον και Περιστέρι, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων.

Σε 3 καταστήματα διαπιστώθηκε πως τα μέλη της οργάνωσης είχαν κάνει τρύπες στους τοίχους για να κρύβουν αλλά και να μεταφέρουν τα τσιγάρα.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

8.260 πακέτα τσιγάρων (165.200 τσιγάρα) ,

473 συσκευασίες καπνού (-23.650- γραμμάρια),

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (κινητά τηλέφωνα, κάμερες και καταγραφικά),

πλήθος εγγράφων σχετικών με τις μισθώσεις ακινήτων, ονόματα «αχυρανθρώπων» και ιδιόχειρες σημειώσεις αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων ψιλικών και διάφορα ονόματα αλλοδαπών,

2 δίκυκλα,

ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο,

παραστατικά μεταφοράς χρημάτων, με -130- έγγραφα να καταδεικνύουν την αποστολή -145.000- ευρώσε χώρα του εξωτερικού, μέσω μεταφορών τύπου «smurfing», για να αποφευχθεί η ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας από τις Αρχές και

πλήθος νομιμοποιητικών εγγράφων τρίτων προσώπων (πλαστά και γνήσια).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.