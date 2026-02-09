Πώς δρούσε το κύκλωμα του «Πούτιν» με την «αυτοκρατορία» των λαθραίων τσιγάρων: Ο «κινέζος» και η ζημιά εκατομμυρίου στο δημόσιο

Αυστηρή δομή και κανόνες και συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ώστε να μην πέσει στα ίχνη των αρχών, είχε η εγκληματική οργάνωση που είχε στήσει ολόκληρη «αυτοκρατορία» με λαθραία τσιγάρα που έφτιαχνε και πούλαγε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν το Σάββατο (07.02.2026) 26 άτομα ενώ κατηγορούνται άλλα 13, ανάμεσά τους και αστυνομικός. Η ζημιά που κατάφεραν στο δημόσιο ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ ενώ από τους δασμούς και τους φόρους που δεν κατέλαβαν, εξασφάλισαν άνω των 7 εκατ. ευρώ.

Η δράση τους ξεκινά τουλάχιστον από το 2018. Οι 2 αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, αφού έστησαν παράνομα «εργοστάσια» σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, νοίκιασαν αποθήκες, αγόρασαν φορτηγά και στρατολόγησαν και άλλα άτομα ώστε να μπορούν με κάθε ευκολία να παράγουν τα λαθραία τσιγάρα, να τα διακινούν και να μοιράζονται τα κέρδη.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν τουλάχιστον 3 –πλήρως εξοπλισμένα- «εργοστάσια» καθώς και 6 αποθήκες σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Χρησιμοποιούσαν τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για να μπορούν να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες καπνού και να παράγουν εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων.

Στη συνέχεια τα πακέταραν σε ψεύτικες επωνυμίες γνωστών μαρκών και μέσω των φορτηγών τους, τα προμήθευαν στους πελάτες τους.

Για να καλύπτουν τον δράση τους, χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, επιχειρήσεις «βιτρίνα» και πλαστές πινακίδες. Μιλούσαν μεταξύ των μέσω συνδέσεων που ήταν σε ονόματα τρίτων ενώ άλλα συχνά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

Η ζημιά που κατάφεραν κατά του δημοσίου φτάνει τα 1.507.381,41 ευρώ ενώ από τους φόρους και τους δασμούς που γλίτωσαν, εξασφάλισαν πάνω από 7.096.033 ευρώ.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης επιχείρησαν πολλά τμήματα των ελληνικών αρχών, σε συνεργασία με την Europol και τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πέρα από τους 26 συλληφθέντες (ανάμεσά τους και οι 2 «εγκέφαλοι») και τους 13 κατηγορούμενους, ερευνάται και η εμπλοκή άλλων 9 ατόμων.

Ο αστυνομικός που συνελήφθη για την υπόθεση φέρεται πως έδινε χρήσιμες πληροφορίες στην οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, το 80% της παραγωγής έφευγε από την Ελλάδα για χώρες του εξωτερικού. Τα μέλη της οργάνωσης κατάφερναν να παράγουν καθημερινά πάνω από έναν τόνο καπνού, τον οποίο αγόραζαν από συγκεκριμένο άτομο από τη Βοιωτία, το οποίο επίσης έχει συλληφθεί.

Τα 2 αδέλφια – αρχηγοί είχαν αγοράσει τουλάχιστον 7 σπίτια σε Λαγονήσι, Κηφισιά, Καπανδρίτι και άλλες περιοχές της Αττικής, δηλώνοντας μόνο το 30% της αξίας τους. Οι βίλες τους ήταν οχυρωμένες από ανθρώπους που παρακολουθούσαν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα στα σπίτια, ήταν χτισμένες και εκκλησίες ενώ, παρά τα κέρδη τους, δήλωναν πως έπαιρναν μισθό 5.000 ευρώ τον χρόνο.

Τα 2 αδέλφια είχαν στο όνομά τους και νόμιμη ναυτιλιακή η οποία μετέφερε πετρέλαιο σε κάθε άκρη του πλανήτη. Ερευνάται αν μέσω της εταιρείας ξέπλεναν τα χρήματα που έβγαζαν από τα λαθραία τσιγάρα. Μάλιστα βρέθηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα εργοστάσια ήταν μέσα σε κτηνοτροφικές μονάδες ώστε να μην γίνονται αντιληπτά από τους περαστικούς, ενώ κάθε φορά που έβγαινε φορτηγό και ξεκινούσε το δρομολόγιο παράδοσης, τα μέλη της οργάνωσης σήκωναν drones για να δουν αν τους παρακολουθούν.

Οι αρχές ταυτόχρονα επικεντρώνονται και στο MP5 που βρέθηκε στο οπλοστάσιό τους, καθώς πρόκειται για πολυβόλο που χρησιμοποιεί κατά κόρον η αστυνομία.

Οι ερευνητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο έφτασε το πολυβόλο στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης και αν το έχουν χρησιμοποιήσει σε κάποια επίθεση καθώς φέρει και ξισμένο σειριακό αριθμό.

Η δράση των μελών και οι κωδικές ονομασίες

Όσον αφορά τους ρόλους, οι 2 αρχηγοί είχαν αναλάβει τον συντονισμό των υπόλοιπων μελών αλλά και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων μέσω καμερών παρακολούθησης.

Αμέσως πιο «κάτω» ήταν 2 ανώτερα επιχειρησιακά μέλη τα οποία έπαιρναν εντολές από τους «εγκέφαλους», συντόνιζαν την παραγωγή και την μεταφορά των λαθραίων τσιγάρων και στελέχωναν την εγκληματική οργάνωση.

Σχετικά με τις κωδικές λέξεις:

αποκαλούσαν τα επιχειρησιακά οχήματά τους ως «κινέζος», «πορτοκαλί»,

τις αστυνομικές δυνάμεις ως «καρούμπαλο»,

τους αχυρανθρώπους, ως «τσουβάλια», καθώς και

«γαϊδούρια», «W», ή «d», ονόμαζαν επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.

Χρησιμοποιούσαν μόνο μετρητά και δεν άφηναν κανένα τραπεζικό αποτύπωμα. Εκτιμάται πως μέσα σε 8 χρόνια, πλήρωσαν πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ σε ενοίκια.

Η πλούσια δράση τους φέρεται πως διακόπηκε απότομα και προσωρινά τον Οκτώβριο 2025, μετά από κατασχέσεις φορτίων στη Ρουμανία και την Πολωνία. Τον Ιανουάριο του 2026 ωστόσο ανέλαβαν ξανά δουλειά.

Στις έρευνες που έγινε στις αποθήκες, τα εργοστάσια και τα σπίτια τους, βρέθηκαν:

3 πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής και τυποποίησης τσιγάρων καθώς και γραμμή θερμικής επεξεργασίας και κοπής καπνού, εντός των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ειδικά μηχανήματα

14.438.040 τεμάχια τσιγάρων,

20,04 τόνοι λεπτοκομμένου βιομηχανοποιημένου καπνού,

1.218.082 ευρώ, 24.000 Ελβετικά Φράγκα και 16.050 Ντίρχαμ,

42 χρυσές λίρες,

υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, 2 περίστροφα, 4 τυφέκια και καραμπίνες, 22 γεμιστήρες, 1.642 φυσίγγιακαι χειροβομβίδα κρότου λάμψης,

190 κινητά τηλέφωνα, 21 Η/Υ και τάμπλετ και πλήθος εξοπλισμού τεχνολογίας (κάμερες, σκάνερ, ασύρματοι πομποδέκτες, συσκευές γεοεπιτήρησης, drone, καταγραφικά καμερών),

17 αυτοκίνητα και 10 φορτηγά,

3 επικαθήμενα οχήματα,

21 ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας,

μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών, ειδών τυποποίησης και συσκευασίας τσιγάρων, όπως χάρτινων αναπτυγμάτων (ετικέτες) πακέτων για συσκευασία τσιγάρων, αναπτύγματα χαρτοκιβωτίων – boxγια την αποθήκευση 500 πακέτων τσιγάρων, έκαστο χαρτοκιβώτιο (box, sticks φίλτρων τσιγάρου, μπιτόνια υγρής κόλλας, πομπίνες (ρολά) αλουμινόχαρτου ασημί/χρυσού χρώματος, πρόσφορου για χρήση στην παραγωγή πακέτων τσιγάρων, κύλινδροι ζελατίνας πρόσφορης για την περιτύλιξη δεκάδας πακέτων τσιγάρων («στέκας»), φιλτράκια, πομπίνες (ρολά) χάρτινου λαιμού πακέτου τσιγάρων, τελάρα μεταφοράς τεμαχίων τσιγάρων, ρολά κ.ά.

φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων («ανύπαρκτων» οντοτήτων), ατζέντες, σημειωματάρια και χειρόγραφες σημειώσεις,

εικονικό Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής, εταιρείας, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν για την παράδοση 14 παλετών λαθραίων τσιγάρων που βρέθηκαν σε αποθήκη της οργάνωσης, με παραλήπτη εταιρεία στην Σλοβακία, καθώς και

πίνακας ζωγραφικής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προστασίας αρχαιοτήτων και συνέργεια σε λαθρεμπορία.