Πώς τα ανήλικα βαποράκια πουλούσαν ναρκωτικά στο σχολείο: Οι απειλές, τα βασανιστήρια και οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Νέες πληροφορίες για την δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία στα βόρεια προάστια. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 12 άτομα (μεταξύ αυτών και 6 μαθητές – βαποράκια).

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος από τηλεφωνικές συνομιλίες που υπέκλεψαν από την 5ήμερη εκδρομή που είχαν πάει οι ανήλικοι και στην οποία πούλαγαν ναρκωτικά στους συμμαθητές τους. Πέρα από το σχολείο, οι συλληφθέντες «έσπρωχναν» ναρκωτικά (χασίς και κοκαΐνη) και σε πλατείες.

Ο τόπος δράσης τους η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια. Όλοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους ανήλικους φέρεται πως είπαν ότι το έκαναν για να μπορέσουν να αγοράσουν το καινούριο Iphone 17.

Κάποιοι άλλοι, σύμφωνα με τον ίδιον, επικαλέστηκαν την φράση που χρησιμοποίησε ο «Φραπές» στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής».

Μαθήτρια του σχολείου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε το πως τα ανήλικα βαποράκια προσπαθούσαν να «ψαρέψουν» πελάτες μέσα στο σχολείο.

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε. Μετά μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή, έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα με πολύ λίγα χρήματα. Από τότε δεν τους είδα ξανά. Κάποιοι συμμαθητές μου νομίζω αγόρασαν αλλά δεν ξέρω τι», ανέφερε.

Εγκέφαλος του κυκλώματος και ο οποίος κατηγορείται και για οπλοκατοχή είναι 20χρονος «Φρατέλο». Κωδικές ονομασίες είχαν και ανήλικοι όπως «Πίπης», «Νίτσε», «Σόνι», «Νικολά», «Φαρούκ» και «Φέσι».

Οι ανήλικοι δρούσαν μεταξύ άλλων και στην κεντρική πλατεία της Φιλαδέλφειας. Συναντούσαν ανηλίκους και τους πουλούσαν ναρκωτικά. Αυτόπτης μάρτυρας, που είδε τα μέλη του κυκλώματος να πουλούν ναρκωτικά σε πλατεία, ανέφερε στο ίδιο μέσο.

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από έρευνες που έγινε σε διάφορα σπίτια που έκρυβαν ναρκωτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 γραμμ. κοκαΐνης, 28 γραμμ. κάνναβης, 4.800 ευρώ, πολλά κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.

Για να μην προδοθούν σε περίπτωση που γίνει αστυνομικός έλεγχος, είχαν κρύψει τα ναρκωτικά σε τάπερ ή σε κρύπτες μέσα στα σπίτια.

Νέοι αποκαλυπτικοί διάολογοι

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της συμμορίας που κατέγραψε η ΕΛΑΣ και στους οποίους ακούγονται οι απειλές των ενήλικων κατά των μαθητών που πούλαγαν τα ναρκωτικά.

20χρονος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

20χρονος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, “έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο”. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

20χρονος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Στις συνομιλίες έχει καταγραφεί και ένα περιστατικό όπου δράστης έσβησε το τσιγάρο του σε άλλο μέλος της συμμορίας.

Από την «σκιαγράφηση» της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι υπήρχαν αυστηροί κανόνες πειθαρχίας όπως πρόστιμα, ξύλο αλλά και βασανιστήρια.