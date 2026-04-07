«Πουλάω μόνο ρουμάνικα αρνιά και κατσίκια» – «Η εκτίναξη των τιμών οδηγεί στην αγορά εισαγόμενων» λένε ιδιοκτήτες κρεοπωλείων

«Σε κρέατα εισαγωγής στρέφονται οι καταναλωτές με τις τιμές στα ελληνικά κρέατα να έχουν εκτοξευθεί» λένε κρεοπώλες λίγες μέρες πριν το Πάσχα με τους ίδιους να προσπαθούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς και να μην χάσουν τους πελάτες τους που και φέτος καλούνται να εξασφαλίσουν το απαραίτητο αρνί και κατσικάκι για το πασχαλινό τραπέζι.

Ωστόσο, σε εισαγόμενα αρνιά και κατσίκια στρέφονται οι Έλληνες για το τραπέζι του Πάσχα, καθώς όπως λένε πολλοί κρεοπώλες οι τιμές των ντόπιων προϊόντων είναι έως και 30% ακριβότερα. Σε συνοικιακά κρεοπωλεία της Αθήνας οι ιδιοκτήτες τους βλέπουν να φεύγουν από τα ψυγεία τους κυρίως αμνοερίφια, τα οποία προέρχονται από χώρες των Βαλκανίων και κυρίως την Ρουμανία. Σύμφωνα με τα όσα λένε οι ίδιοι στο newsit.gr το ελληνικό αρνί πωλείται έως και 6 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με αυτά της εισαγωγής.

Κρεοπώλης από το Περιστέρι μιλώντας στο newsit.gr υποστηρίζει ότι λίγοι από τους πελάτες τους επιλέγουν τα ντόπια κρέατα: «Κανείς σχεδόν δεν αγοράζει πλέον ελληνικό αρνί, καθώς η τιμή του έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επαγγελματίες να στρέφονται σε εισαγόμενα, κυρίως ρουμάνικα, τα οποία είναι παρόμοια ποιοτικά αλλά διατίθενται σε πιο χαμηλές τιμές. Ο βασικός λόγος είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μικρή ποσότητα αρνιών, κυρίως λόγω της κατάστασης στη Μυτιλήνη, όπου η ζωονόσος επηρέασε σημαντικά την παραγωγή. Έτσι, η έλλειψη ελληνικού προϊόντος ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει την πρόσβαση των καταναλωτών. Την ίδια στιγμή, ελάχιστοι είναι εκείνοι που επιλέγουν ελληνικό αρνί, καθώς απαιτεί μεγαλύτερο κόστος. Οι περισσότεροι αναγκάζονται να κάνουν πιο προσεκτικές αγορές, “βάζοντας το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη” ή επιλέγοντας φθηνότερες λύσεις, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους» αναφέρει κρεοπώλης.

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου στην Γλυφάδα μιλώντας στο newsit.gr κάνει λόγο για χαμηλότερη τιμή που συνδέεται και με χαμηλότερη ποιότητα. Στην περιοχή της Γλυφάδας οι τιμές που συναντάμε για την αγορά αρνιών και κατσικών είναι αυξημένες κατά 1,5 ευρώ σε σχέση με το περασμένο έτος. Στο κρεοπωλείου του κ. Αγγέλη οι τιμές για το κατσίκι ανέρχεται στα 18,90 λεπτά και για το αρνί στα 18 ευρώ με την ζήτηση να είναι αυξημένη: «Σημαντικό είναι να προσέξουν οι καταναλωτές και την ποιότητα στα κρέατα που θα προμηθευτούν καθώς στην αγορά υπάρχουν και κατώτερης ποιότητας και εισαγωγής που ανέρχεται περίπου στα 12-1 4 ευρώ το κιλό, αυτά τα κρέατα έρχονται από Βουλγαρία και από Ρουμανία. Μάλιστα, σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι φέτος το Πάσχα τον Καθολικών έπεσε μαζί με το ορθόδοξο με μόλις μια εβδομάδα διαφορά» αναφέρει ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου Τάσος Αγγελής.

Οι αυξημένες τιμές που υπάρχουν τόσο στα κρέατα όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα θα ανεβάσουν το κόστος στο πασχαλινό τραπέζι. Οι τιμές των αμνοεριφίων σε διάφορα συνοικιακά κρεοπωλεία παρουσιάζουν διακυμάνσεις καθώς στα δυτικά προάστια πωλούνται γύρω στα 18 ευρώ ενώ στα βόρεια και στα νότια 1-1,5 ευρώ ακριβότερα. Φυσικά και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις όπου κρεοπωλείο της Κηφισιάς διαθέτει τα αρνιά και τα κατσίκια προς 23 ευρώ το κιλό.

Στην Κηφισιά όπως και στις περισσότερες περιοχές την Αττικής αρνί και κατσίκι σημειώνουν τις ίδιες τιμές: «Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα η τιμή αγοράς από τη χονδρική ήταν περίπου 12,50 €/κιλό, ενώ σήμερα έχει φτάσει τα 12,90 €/κιλό, χωρίς να υπολογίζονται ΦΠΑ, φύρα και κέρδος. Με την προσθήκη της φύρας (1–2%), του περιθωρίου κέρδους (περίπου 35%) και του ΦΠΑ (13%), η τελική τιμή για τον καταναλωτή διαμορφώνεται περίπου στα 18,50–19 €/κιλό για ολόκληρο αρνί, ενώ χωρίς κεφάλι φτάνει κοντά στα 20 €/κιλό και σε κομμάτια έως 20,80 €/κιλό. Αντίστοιχες είναι οι τιμές και για το κατσίκι» λέει μιλώντας στο newsit.gr o κρεοπώλης Παναγιώτης Μαγγίνας.

Σημαντικός παράγοντες στις φετινές αυξήσεις των τιμών αποτελεί και η υγειονομική κρίση στη Λέσβο που τροφοδοτεί περίπου το 30% της Ελληνικής αγοράς, τονίζει ο κρεοπώλης Παναγιώτης Μαγγίνας: «Η κατάσταση στη Μυτιλήνη, η οποία καλύπτει περίπου το 30–35% της ελληνικής παραγωγής. Το μπλοκάρισμα της περιοχής λόγω μεμονωμένων κρουσμάτων είχε ως αποτέλεσμα να μείνουν εκτός αγοράς 60–70 χιλιάδες αρνιά, πολλά από τα οποία είναι υψηλής ποιότητας. Η έλλειψη αυτή οδηγεί αρκετούς εμπόρους να στραφούν σε εισαγόμενα προϊόντα, κυρίως από τη Ρουμανία, ώστε να καλύψουν τη ζήτηση. Τέλος, επισημαίνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν κρέας για το πασχαλινό τραπέζι, όμως σε μικρότερες ποσότητες. Όπως χαρακτηριστικά λέει, αν κάποιος αγόραζε παλαιότερα 8 κιλά, πλέον αγοράζει 6 ή ακόμα και 4, γεγονός που δείχνει την πίεση που ασκεί η ακρίβεια στο εισόδημα των νοικοκυριών» αναφέρει.

Στη Βαρβάκειο αγορά, οι τιμές για ολόκληρο αρνί και κατσίκι κυμαίνονται περίπου από 12 έως 14 ευρώ το κιλό, επίπεδα αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τα συνοικιακά κρεοπωλεία. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πρόκειται για χονδρεμπορική αγορά, με μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων και μικρότερα περιθώρια κέρδους.

Στη Θεσσαλονίκη παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις τιμές του αρνιού και του κατσικιού, ανάλογα με την περιοχή. Στις δυτικές συνοικίες, όπως ο Εύοσμος, οι Αμπελόκηποι και η Σταυρούπολη, το αρνί διατίθεται περίπου στα 17,20 €/κιλό, ενώ το κατσίκι φτάνει τα 17,50 €/κιλό, τιμές ελαφρώς χαμηλότερες σε σχέση με άλλες περιοχές. Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά της πόλης, όπως στην Πυλαία και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι τιμές είναι αυξημένες, με το αρνί να αγγίζει τα 18 €/κιλό και το κατσίκι τα 18,50 €/κιλό.