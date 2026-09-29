Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλουμε έναν μηχανισμό να πιάνει όλα αυτά τα παράνομα ιατρεία», λέει ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ανδρέας Φουστάνος

Σε μία αποκαλυπτική τοποθέτηση για τα δομικά κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας, με φόντο την τραγική υπόθεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη– προχώρησε ο γνωστός πλαστικός χειρουργός και πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Ανδρέας Φουστάνος, μιλώντας στην εκπομπή «Health Talks» του iatropedia.gr.

Ο κ. Φουστάνος τοποθετήθηκε ευθέως για την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) το 2019 και το κενό που άφησε πίσω της η απορρόφησή του από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι ένα αυτόνομο όργανο με πραγματική εξουσία παρέμβασης, θα μπορούσε να είχε προλάβει τα γεγονότα στο μοιραίο ιατρείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα είχε βρει το μηχάνημα εάν είχε μπει και είχε κάνει έναν εξονυχιστικό έλεγχο, και πιθανόν και περισσότερες φορές, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να είχε προληφθεί και να είχε κλείσει αυτό το ιατρείο. Άρα θέλουμε έναν μηχανισμό ο οποίος να πιάνει όλα αυτά τα παράνομα ιατρεία.

Ένα σώμα το οποίο να είναι γρήγορο, ευέλικτο και να έχει και εξουσία να μπαίνει ανά πάσα στιγμή μέσα και να ελέγχει χωρίς να ρωτάει κανέναν», τόνισε.

Ανδρέας Φουστάνος: Η αυτοκριτική του ΙΣΑ και το … νερό του Καματερού

Ο πρόεδρος -από τον περασμένο Αύγουστο- του Πειθαρχικού του συνδικαλιστικού οργάνου των γιατρών της Αθήνας, απάντησε επίσης σε ερώτημα για την αυτοκριτική του ΙΣΑ στην υπόθεση Μαζωνάκη και αποκάλυψε πόσοι έλεγχοι είχαν γίνει στο ιατρείο της Καρνεάδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχολιάζοντας τις μεθόδους παραπλάνησης, τα μηχανήματα βιοσυντονισμού και τις υποσχέσεις περί «θαυματουργών» θεραπειών που δελεάζουν «ακόμη και έμπειρους πολίτες», ο Ανδρέας Φουστάνος δεν δίστασε να παρομοιάσει την κατάσταση με ιστορικές απάτες του παρελθόντος.

Υπήρχαν, όπως είπε, από την εποχή του προγόνου του γιατρού Ιωάννη Φουστάνου, που έγραψε εγχειρίδιο γι’ αυτούς κατά τον 19ο αιώνα, αλλά και πριν κάποιες δεκαετίες, με την πολύκροτη υπόθεση του «θαυματουργού νερού του Καματερού».

Ξεκαθάρισε, επίσης, ποιες είναι οι ιατρικές και μη ιατρικές θεραπείες ομορφιάς και ευεξίας και ποιες από αυτές εγκυμονούν κινδύνους εκτός νοσοκομείων και εγκεκριμένων ιατρείων, με άδεια ημερήσιας νοσηλείας.

«Και στον 30ο αιώνα να φτάσουμε, πάλι θα υπάρχουν αυτοί. Ο κόσμος ακούει αυτό που θέλει να ακούσει. Αν έρθετε σε μένα και σας πω «αυτό που ζητάς δεν γίνεται», δεν θέλετε να το ακούσετε. Εάν πάτε σε κάποιον άλλον που θα σας πει «εγώ εδώ είμαι, θα στο λύσω», παρασύρεστε».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Ανδρέα Φουστάνου, στη δημοσιογράφο Γιάννα Σουλάκη, στο βίντεο που ακολουθεί:

Οι «γκρίζες ζώνες» και τα «red flags» στα ιδιωτικά ιατρεία

Ο Ανδρέας Φουστάνος, ξεκαθαρίζει τι ισχύει για τις παρακάτω θεραπείες και ιατρικές ή μη ιατρικές πράξεις:

Ενδοφλέβια «κοκτέιλ» βιταμινών

Μέθη και καταστολή εκτός χειρουργείου

Botox, fillers και ενέσιμα

Τέλος, συνιστά στους πολίτες να μην πέφτουν στην παγίδα της «οικονομικής λύσης», γιατί η επιλογή του φθηνότερου χώρου οδηγεί συχνά τους πολίτες να παίζουν τη ζωή τους «κορώνα-γράμματα».

Πηγή: iatropedia.gr