Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB προτείνει ο εισαγγελέας

«Ναι» στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνακη από τον εισαγγελέα, με σημερινή (29.09.2026) πρότασή του, προς το δικαστικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η άρση αφορά 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB και ζητείται να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Κινητά έχουν κατασχεθεί από τους 2 προφυλακισμένους γιατρούς του Κολωνακίου, 2 γραμματείς και μία νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Από τον ανακριτή έχει ζητηθεί η άρση του απορρήτου για το μέγιστο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 11 Ιουλίου 2026, έως την επόμενη του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, δηλαδή τις 10 Σεπτεμβρίου.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Αυτή την ώρα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη μία νοσηλεύτρια.