Σάλος με την αποδοχή δωρεάς του Ηλία Κασιδιάρη σε Σύλλογο Γονέων δημοτικού σχολείου στα Μέγαρα

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαρέων να δεχτεί δωρεά από τον καταδικασμένο για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Σημειώνεται πως την είδηση για τη δωρεά του Ηλία Κασιδιάρη έκαναν γνωστή οι εκπαιδευτικοί, ενώ ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής “Κώστας Βάρναλης” με ανακοίνωσή του καταγγέλλει πως με αυτό τον τρόπο οι: «Η δήθεν “προσφορά” για το 1ο ΔΣ Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο!».

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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«”ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ!”

Δήμος και ΥΠΑΙΘΑ να αναλάβουν ΤΩΡΑ τις ευθύνες τους για την επισκευή των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τη μη συντήρηση της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων!

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Πετάμε στα σκουπίδια τις “ματωμένες” χορηγίες – δόλωμα δήθεν για την επισκευή στέγης, του ναζιστή εγκληματία Η. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δήθεν “προσφορά” για το 1ο ΔΣ Μεγάρων, μόνο προσφορά δεν είναι, αλλά ένα φτηνό δηλητήριο που στόχο έχει να δηλητηριάσει εμάς και τους μαθητές μας! Να δεχτούμε ότι ο φασισμός μπορεί να έχει και ανθρώπινο πρόσωπο! Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά, ότι ποτέ και πουθενά δεν είχε! Ποτέ και πουθενά δεν θα έχει!

Γι’ αυτό αρνούμαστε κάθε χορηγία, βαμμένη με το αίμα αγωνιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης για μισθούς, ζωή, μόρφωση για όλους! Για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους κατατρεγμένους από τους πολέμους! Γιατί απέναντι σε αυτούς στρέφονται οι φασίστες!

Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και οι Δήμοι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση της Παιδείας, που οδηγεί στην απαράδεκτη αυτή κατάσταση που βρίσκονται τα σχολεία της περιοχής μας!

Έχουν ευθύνη που αντί να ακούσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και τις διεκδικήσεις τους, αντί να πάρουν μέτρα για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, επιλέγουν να δίνουν λεφτά για νατοϊκούς εξοπλισμούς, να αναβαθμίζουν υποδομές της περιοχής για τις ανάγκες του πολέμου!

Έτσι, στρώνουν το έδαφος και για τη δράση αυτών των ομάδων! Και ταυτόχρονα η – για μια ακόμα φορά συστημική – στάση των φασιστών απαλλάσσει την κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και το Δήμο από την ευθύνη να λύσουν τα προβλήματα!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ “Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ”, καλεί τους γονείς και το λαό της περιοχής να διεκδικήσουμε άμεσα την πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων!

Διεκδικούμε την άμεση επισκευή της στέγης του 1ου ΔΣ Μεγάρων, με αποκλειστική ευθύνη του Δήμου! Έλεγχος και επισκευή όλων των σχολείων ώστε να μπαίνουν οι μαθητές μας, τα παιδιά μας σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια!».

Η νέα ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων

Με μια νέα ανακοίνωση ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου προσπάθησε να δικαιολογήσει την απόφασή του να δεχτεί τη δωρεά του καταδικασμένου Κασιδιάρη, αναφέροντας πως δεν ήθελαν να γίνουν ποτέ αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης οι ευχαριστίες για την δωρεά. Ωστόσο, στη νεότερη ανακοίνωση επιλέγουν να μην αναφέρουν ξανά το γεγονός ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκε για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής.

«Κάθε φορά που λαμβάνουμε μια χορηγία ως Σύλλογος, προκειμένου να τη διαθέσουμε για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον εκάστοτε χορηγό. Αυτό έγινε και με την τελευταία χορηγία του κ. Ηλία Κασιδιάρη, που δόθηκε στο σχολείο έπειτα από τη μεσολάβηση γονέα μαθητή που φοιτά στο σχολείο» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στο ίδιο πνεύμα και αγνοώντας το παρελθόν του Ηλία Κασιδιάρη συνεχίζουν γράφοντας: «Δυστυχώς, όμως, στην κίνησή μας αυτή δόθηκε πολιτική διάσταση και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση που πραγματικά μας στενοχωρεί καθώς σε καμία περίπτωση ο Σύλλογός μας δεν πολιτικοποιείται, δεν επηρεάζεται και δεν κατευθύνεται ιδεολογικά από κανέναν χορηγό».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

Ιδιαίτερα καυστική ήταν η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό σημειώνοντας πως: «”Θρέψε λύκο το χειμώνα, να σε φάει το καλοκαίρι” λέει ο λαός μας.

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια Συλλόγου Γονέων να δεχτεί χρηματική δωρεά από τον Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένο για τον ηγετικό και διευθυντικό του ρόλο στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

H ευρωπαϊκή ιστορία έχει καταδείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το γόνιμο έδαφος για την επώαση του «αυγού του φιδιού» αποτελούν οι συνθήκες έντασης όλων των μορφών κοινωνικών ανισοτήτων και η ανεπάρκεια της Πολιτείας να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας. Απέναντι στην προσπάθεια των εκπροσώπων του ακροδεξιού νεοναζισμού να καπηλευθούν την αγωνία των συμπολιτών μας η στάση μας οφείλει να είναι ξεκάθαρη και κοφτερή σαν διαμάντι: δε θα επιτρέψουμε την κανονικοποίηση των ακροδεξιών νεοναζιστικών πρακτικών και θα περιφρουρήσουμε τη σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ Δημοκρατίας και νεοναζιστικής εγκληματικότητας.

Η ΕΛ.Α.Σ. έχει αναδείξει επανειλημμένα το κρίσιμο ζήτημα της σχολικής στέγης, με την παλαιότητα των σχολικών υποδομών και την ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση για συντήρηση και επισκευές.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., αντί να αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα της ασφάλειας των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας με έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό, επιλέγει την υπερπροβολή της δωρεάς των συστημικών τραπεζών για τη συντήρηση ποσοστού μόλις 5% των σχολείων μας (669 εκ των περίπου 13.500 σχολείων) μέσα σε μια επταετία.

Η άθλια κατάσταση των σχολικών κτιρίων και η απαράδεκτα ανεπαρκής κρατική δαπάνη για την Παιδεία που μας κατατάσσει στην 26η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, ξεπερνώντας οριακά μόνο τη Ρουμανία, δεν μπορεί να γίνεται αιτία νομιμοποίησης εγκληματιών και ναζιστών και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης.

Η ενέργεια της αποδοχής της δωρεάς προσβάλλει βάναυσα τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, αξίες τις οποίες το σχολείο οφείλει να προασπίζεται και να καλλιεργεί στα παιδιά μας.

Δεν δεχόμαστε τα σχολεία των παιδιών μας να γίνονται πεδία για το ξέπλυμα της φασιστικής βίας και την ανασύσταση του νεοναζισμού.

Καλούμε:

• Τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων σε εγρήγορση ενάντια στις προσπάθειες του νεοναζιστών εγκληματιών να παρεισφρήσουν στις εκπαιδευτικές κοινότητες καπηλευόμενοι τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων μας.

• Το Υπουργείο Εσωτερικών και την τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καλύψουν άμεσα, όλες τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του συ-γκεκριμένου σχολείου αλλά και όλων των σχολείων ιδιαίτερα μάλιστα στις ευάλωτες κοινωνικά περιοχές της χώρας.

• Την κυβέρνηση να εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της προβληματι-κής κατάστασης της σχολικής στέγης. Ζητήματα όπως η αντισεισμική θωράκιση, η ενεργειακή αναβάθμιση, οι σύγχρονες αίθουσες και εργαστήρια, η προσβασιμότητα και κατάλληλες συνθήκες θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού και ακουστικής, δεν αποτε-λούν πολυτέλεια αλλά αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας και παροχής ποιοτικής εκ-παίδευσης.

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Marianne, “η Ακροδεξιά είναι η πιο συστημική δύναμη στην Ευρώπη». Ο ακροδεξιός μεσσιανισμός δεν ευαγγελίζεται, ούτε προβλέπει την όποια πολιτική αλλαγή ή κοινωνικό μετασχηματισμό που θα προσέβλεπε σε άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε κοινωνική δικαιοσύνη. Το μίσος, ως ρητορεία αλλά και ως εγκληματική πρακτική, συμβάλλει αντίθετα στην παγίωση του πολιτικού και κοινωνικού status quo και αποτελούν μέσο για περαιτέρω διολίσθηση της ζωής προς τη δυστοπία.

Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. στον ακροδεξιό μεσσιανισμό είναι η πολιτική αλλαγή και η αλλαγή πολιτικών για τη στήριξη της κοινωνίας, την ενίσχυση των εκπαιδευτικών, των σχολείων, των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους. Η δημιουργία ενός νέου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου ορίζοντα προσδοκιών, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά».