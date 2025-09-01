Προφυλακίζεται ο 62χρονος για τη φωτιά κοντά στο Κολλέγιο Αθηνών – «Δεν έχω βάλει τις φωτιές»

Κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ο 62χρονος αλλοδαπός που είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Κατηγορείται για τον εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση κοντά στο Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού, στις 26 Αυγούστου και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο κατηγορούμενος κατά πληροφορίες αρνήθηκε ότι είναι ο υπαίτιος της πυρκαγιάς και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. «Κάθε μέρα περνάω από το σημείο γιατί μένει σε κοντινή απόσταση ο γιος μου. Έχω κάνει χειρουργείο και ο γιατρός μου είπε να πάρω ποδήλατο αντί για φυσικοθεραπεία. Δεν έχω βάλει τις φωτιές», φέρεται να ανέφερε ο κατηγορούμενος στην απολογία του.

Ο κατηγορούμενος σχετικά με το σακίδιο που φέρεται να πέταξε, κατά πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι «είχα κόψει κάποια σύκα και σταφύλια και φοβήθηκα μήπως με κατηγορήσουν για κλοπή, γι’ αυτό πέταξα το σακίδιο πλάτης στον κάδο».

Υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος κινούνταν με ποδήλατο και φέρεται να έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει σακίδιο πλάτης που είχα μαζί του και το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί σε βίντεο, μέσω του οποίου οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίησή του.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης (26/8/25) οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.