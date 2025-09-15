Ελλάδα

Πρώην ηθοποιός πορνογραφικών ταινιών, επιχειρηματίας και αρραβωνιασμένος δηλώνει ο 42χρονος μαστροπός

Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι οι γυναίκες που τον κατηγορούν μεταξύ άλλων για μαστροπεία έπαιζαν σε ταινίες πορνό με τη θέλησή τους και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια υπογεγραμμένα από τις ίδιες
Ο 42χρονος «κοντός» μαστροπός
Ο 42χρονος «κοντός» μαστροπός
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Μια άλλη εικόνα από αυτή που παρουσιάζουν τα θύματά του, θα επιχειρήσει να «περάσει» ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία στην απολογία του σήμερα (15.9.2025) στον ανακριτή.

Από φερόμενος ως προαγωγός, θα δηλώσει πρώην ηθοποιός πορνό ταινιών της εταιρείας Sirina. Πληροφορίες λένε ότι ο άνδρας που κατηγορείται για μαστροπεία εχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις πορνό ταινίες, ενώ σε ό,τι εχει να κάνει με τα θύματα που τον καταγγέλλουν ότι τα «πότιζε» κοκαΐνη και τα προωθούσε να παίζουν σε ταινίες πορνό, τις οποίες, όπως λένε οι ίδιες στις καταθέσεις τους, ο 42χρονος βάπτιζε «λειτούργημα», θα υποστηρίξει ότι προέβαιναν σε αυτή την πράξη με τη θέλησή τους και μάλιστα υπάρχουν και συμβόλαια υπογεγραμμένα από τις ίδιες.

Ο 42χρονος, ακολουθώντας μια διαφορετική τακτική, δηλώνει επιχειρηματίας. Μάλιστα, όπως λένε πληροφορίες, την εταιρεία πορνό τη συνέστησε τον Απρίλιο του 2021 και υποστηρίζει ότι είναι καθ’όλα νόμιμη.

Θα υποστηρίξει και μέσω του δικηγόρου του ότι έχει «καθαρό» ποινικό μητρώο, ενώ, αξίζει να επισημανθεί, πως από το 2015 μέχρι το 2024, έχει κατηγορηθεί τρεις φορές για υποθέσεις μαστροπείας στις οποίες όμως έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.

Τέλος, δηλώνει αρραβωνιασμένος και υποστηρίζει ότι συγκατοικεί με μία κοπέλα την οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα την καλέσουν και ως μάρτυρα στο δικαστήριο, προκειμένου να υποστηρίξει ότι ο σύντροφός της δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα του προσάπτουν και ότι ειναι όλα μια σκευωρία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπόθεση Novartis: Ένοχοι οι προστατευόμενοι μάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη
Οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες με τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης κατ’ εξακολούθηση
Novartis 7
Πάνω από 1.100 μετανάστες στην Αγυιά της Κρήτης – Φόβοι για «υγειονομική βόμβα»
Οι μαζικές αφίξεις μεταναστών το Σαββατοκύριακο έφεραν την Κρήτη στο όριο της «ασφυξίας» – Στην Αγυιά περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες, σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr
Στελέχη του Λιμενικού με παράτυπους μετανάστες στο λιμάνι της Γαύδου
16
Κίνηση στους δρόμους: Ατελείωτο χάος σε Κηφισό και Μεσογείων λόγω τροχαίων – 30λεπτες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό
Τα τροχαία στον Κηφισό σημειώθηκαν στο ρεύμα προς Πειραιά - Το πρώτο έγινε μεταξύ 3 αυτοκινήτων ενώ το δεύτερο μεταξύ 2 φορτηγών - Σύγκρουση οχημάτων και στη Μεσογείων
Αυτοκίνητα 1
Βασίλης Καλογήρου: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του – «Σου έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή, χέρια σου στερήσαν το οξυγόνο»
«Έφυγες προς τον αγαπημένο σου Χριστό, πετώντας με φτερά αγγέλου. Αλλά ακόμη και ο ήχος του φτερουγίσματος τους, κάποιους, λίγους ευτυχώς, και αυτός τους ενοχλεί», έγραψε η μητέρα του, Σοφία Καλογήρου
Βασίλης Καλογήρου 4
Newsit logo
Newsit logo