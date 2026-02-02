«Προλαμβάνω»: Αισιόδοξα τα αποτελέσματα για τη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας – Ξεκίνησαν δωρεάν εξετάσεις για τους νεφρούς

Προτεραιότητα για το υπουργείο Υγείας η πρόληψη, σε μία περίοδο αρκετά κομβική για το ΕΣΥ αλλά και τη δημόσια υγεία. Μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω», οι αρμόδιες αρχές στοχεύουν τόσο στις μικρές ηλικίες όσο και στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Τα πρώτα αποτελέσματα από το μέτωπο της παιδικής παχυσαρκίας κρίνονται παραπάνω από ενθαρρυντικά, ενώ η «ατζέντα» των δωρεάν προληπτικών προγραμμάτων διευρύνεται από σήμερα (02.02.2026) με την επίσημη έναρξη του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας, το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, 5.100.000 είναι οι πολίτες που ήδη κάνουν προληπτικές εξετάσεις με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», ενώ 5.000 από τις προσλήψεις του 2026 θα κατευθυνθούν στο ΕΣΥ. Η μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας συνεχίζεται καθώς το 40% των παιδιών μας θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «νίκη» κατά της παιδικής παχυσαρκίας: 8 στα 10 παιδιά κερδίζουν τη μάχη με το βάρος

Παράλληλα, τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας, για ένα πρόβλημα το οποίο κρίνεται από τα πιο σοβαρά για τη δημόσια υγεία. Πρόβλημα το οποίο υποθηκεύει το μέλλον της υγείας των παιδιών μας, αλλά ακόμη και αυτήν την ίδια τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας.

Να σημειωθεί πώς στη χώρα μας το 40% των παιδιών είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ενώ η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, φαίνεται να αποδίδει καρπούς.

Η καρδιά του προγράμματος χτυπά στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, όπου μέσω τηλεσυμβουλευτικής, παιδιά 2-17 ετών έχουν πρόσβαση σε μια ολιστική ομάδα επιστημόνων. Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα 8 από τα 10 παιδιά και συγκεκριμένα, το 80%) από 220 παιδιά, που ολοκλήρωσαν το πρώτο τρίμηνο είδαν μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI).

και συγκεκριμένα, το 80%) από 220 παιδιά, που ολοκλήρωσαν το πρώτο τρίμηνο είδαν μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI). 40% της μείωσης αυτής χαρακτηρίζεται ως «κλινικά σημαντική», καθώς βελτίωσαν άμεσα το προφίλ υγείας τους.

αυτής χαρακτηρίζεται ως «κλινικά σημαντική», καθώς βελτίωσαν άμεσα το προφίλ υγείας τους. 1.128 παραπομπές έχουν ήδη γίνει από παιδιάτρους από 56 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, από την Αττική, έως την Κρήτη και τις Κυκλάδες.

έχουν ήδη γίνει από παιδιάτρους από 56 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, από την Αττική, έως την Κρήτη και τις Κυκλάδες. 6.000 συνεδρίες έχουν πραγματοποιηθεί, με τη δυνατότητα πλέον να εξυπηρετούνται 1.000 ραντεβού εβδομαδιαίως, χωρίς καμία λίστα αναμονής.

έχουν πραγματοποιηθεί, με τη δυνατότητα πλέον να εξυπηρετούνται εβδομαδιαίως, χωρίς καμία λίστα αναμονής. 140 παιδιά έχουν ολοκληρώσει και τις 12 συνεδρίες του προγράμματος

Πέρα από την ιατρική υποστήριξη, η δράση «Τροφή για Δράση» έχει αγγίξει πάνω από 117.000 μαθητές σε 2.210 σχολεία, ενώ το πρόγραμμα Healthy Hoops 4ALL έδωσε τη δυνατότητα σε 3.000 παιδιά να εγγραφούν δωρεάν σε αθλητικά σωματεία.

«Η υγεία ξεκινά από το σχολείο και το σπίτι»

Η σημασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της αλλαγής κουλτούρας αποτυπώνεται στις επίσημες τοποθετήσεις των ειδικών.

Όπως επισημαίνουν, η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι απλώς ένα ζήτημα διατροφής, αλλά μια συνολική αλλαγή του τρόπου ζωής που ξεκινά από την οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον.

Μέσω της τεχνολογίας, το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» κατά της παιδικής παχυσαρκίας καταφέρνει να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο απομακρυσμένα νησιά, προσφέροντας σε κάθε παιδί την ευκαιρία για ένα υγιές μέλλον χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς.

Ακριβώς χάρη στον χαρακτήρα της παρέμβασης που δεν απαιτεί διά ζώσης ραντεβού του ειδικού με το παιδί, η ανταπόκριση των οικογενειών που έχουν παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας, είναι σημαντική.

Κάθε παιδί περνά από 12 εξατομικευμένες συνεδρίες που καλύπτουν όλο το φάσμα (διατροφή, ύπνο, ψυχολογία, άσκηση).

Μέσω διαδικτυακών συνεδριών, ολόκληρη η οικογένεια λαμβάνει εξατομικευμένη υποστήριξη από διαιτολόγους-διατροφολόγους, οι οποίοι συνεργάζονται με ψυχολόγους, παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους και καθηγητές φυσικής αγωγής.

Δωρεάν εξετάσεις για την υγεία των νεφρών

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) προσεγγίζει τώρα τον πολίτη, πριν ασθένειες που απειλούν τους νεφρούς καταστούν μη αναστρέψιμες.

Το πρόγραμμα για την έγκαιρη διάγνωση των νεφρικών παθήσεων αποτελεί μια κρίσιμη δράση, καθώς -όπως επισήμανε κι ο πρωθυπουργός- η πρόληψη είναι σημαντική για τη μείωση των επιπλοκών που οδηγούν συχνά σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στη μετάβαση από τη θεραπεία στην πρόληψη, με έμφαση στα «αθόρυβα» προβλήματα υγείας, όπως η νεφρική δυσλειτουργία.

Οι πολίτες δικαιούνται την παροχή δωρεάν εξετάσεων και παρακολούθησης.

Σήμερα Δευτέρα περαιτέρω επίσημες ανακοινώσεις

Λεπτομερή ενημέρωση για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων «Προλαμβάνω» θα δώσει σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε συνέντευξη τύπου στην οδό Αριστοτέλους.