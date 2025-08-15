Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

Αντίστροφη μέτρηση για εκείνους που επιθυμούν να «επιλέξουν» τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), ο οποίος θα τους ακολουθεί εφεξής σε όλες τις συναλλαγές με το δημόσιο τομέα και, σταδιακά, με τον ιδιωτικό.

Ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης για κάθε πολίτη, ο οποίος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να αντικαταστήσει τους πολλαπλούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο αριθμός ταυτότητας, στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε όλους εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση «ψηφιακού κλειδιού», θα τον αποκτούν αυτόματα από το σύστημα.

Ο Προσωπικός Αριθμός, ο οποίος να πρέπει να σημειωθεί ότι δεν καταργεί άμεσα τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ, αναγράφεται ήδη στις νέες ταυτότητες (στην πίσω πλευρά) και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

Μάλιστα, από την Κυριακή 29 Ιουνίου 2025, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δελτίου ταυτότητας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών -εφόσον είναι δικαιούχος- να διαθέτει Προσωπικό Αριθμό.

Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έκδοσης Προσωπικού Αριθμού, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε χωρίς υπαιτιότητά τους.

Αρχικά, ο Προσωπικός Αριθμός θα αφορά κυρίως τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Ωστόσο, προβλέπεται η επέκτασή του και σε συναλλαγές με φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη για πολλαπλούς αριθμούς ταυτοποίησης.

Η απόδοση του Προσωπικού Αριθμού γίνεται μέσω της εφαρμογής myInfo του gov.gr. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του αριθμού τους, επιλέγοντας οι ίδιοι δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που θα προηγούνται του ΑΦΜ τους. Το τρίτο αλφαριθμητικό στοιχείο προκύπτει αυτόματα από το σύστημα, λειτουργώντας ως ψηφίο ελέγχου.

Η μορφή του Προσωπικού Αριθμού είναι 12 ψηφία, με τη δομή να αποτελείται από:

3 αλφαριθμητικά στοιχεία (τα 2 εκ των οποίων τα επιλέγει ο πολίτης)

Τον ΑΦΜ του πολίτη

Το τρίτο αλφαριθμητικό στοιχείο που προκύπτει αυτόματα (ως check digit)

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος για όλη τη διάρκεια της ζωής του πολίτη, ανεξαρτήτως αλλαγών σε ταυτότητα, τόπο διαμονής ή άλλο μητρώο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ένας πολίτης αλλάξει ταυτότητα ή διεύθυνση, ο Προσωπικός Αριθμός του θα παραμείνει ο ίδιος.

Για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού μέσω της εφαρμογής myInfo, απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet και ένας καταχωρημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Αυτό διασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Η διαδικασία έκδοσης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Είσοδος στο myInfo: Οι πολίτες θα συνδέονται στην εφαρμογή myInfo μέσω των κωδικών Taxisnet.

Ασφαλής πρόσβαση με διπλή ταυτοποίηση: Θα χρησιμοποιείται διπλή ταυτοποίηση (OTP) για την ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα.

Επισκόπηση των στοιχείων στα κρατικά μητρώα: Οι πολίτες θα μπορούν να δουν τα στοιχεία τους όπως αυτά εμφανίζονται στα κρατικά μητρώα.

Επιβεβαίωση / διόρθωση στοιχείων: Θα έχουν τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των στοιχείων τους ή να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης σε περίπτωση ανακριβειών.

Αυτόματος συγχρονισμός μητρώων και έκδοση Π.Α.: Μετά την επιβεβαίωση ή τη διόρθωση των στοιχείων, θα γίνεται αυτόματος συγχρονισμός των μητρώων και θα εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός.

Ήδη, ο Προσωπικός Αριθμός έχει συμβάλει στην επίλυση πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στα επίσημα μητρώα. Συνολικά, πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες θα επωφεληθούν από τουλάχιστον μία διόρθωση στα στοιχεία τους.

Μέσω της εφαρμογής myInfo, οι πολίτες μπορούν να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να υποβάλουν αίτημα διόρθωσης σε όποιο μητρώο έχει ανακρίβεια (όνομα, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΔΤ κ.λπ.). Εάν οι πολίτες εντοπίσουν λάθη στα στοιχεία τους κατά τη διαδικασία έκδοσης του Προσωπικού Αριθμού, μπορούν να ζητήσουν διόρθωση μέσα από την πλατφόρμα myInfo ή να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία (π.χ. δήμος, ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ).

Για ορισμένες ομάδες πολιτών, προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού:

Ανήλικα τέκνα: Η έκδοση γίνεται μέσω του γονέα/κηδεμόνα (myInfo ή ΚΕΠ).

Πολίτες χωρίς Taxisnet ή κινητό: Η έκδοση γίνεται με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ (για εσωτερικό) ή Προξενική Αρχή (για εξωτερικό).

Δικαστικοί συμπαραστάτες: Απαιτείται η παρουσία και η ταυτοποίηση με δικαστική πράξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Προσωπικό Αριθμό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για βοήθεια και υποστήριξη.