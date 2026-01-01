Ελλάδα

Πρωτοχρονιά: Η υποδοχή του νέου χρόνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με μαγικά show και πυροτεχνήματα

Μικροί και μεγάλοι υποδέχτηκαν το 2026 με ευχές, χαμόγελα, διασκέδαση και εντυπωσιακές εκδηλώσεις
πυροτεχνήματα
Υποδοχή του νέου έτους με πυροτεχνήματα πάνω από την Αθήνα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Με μουσική, κέφι και εντυπωσιακά θεάματα, η Ελλάδα υποδέχθηκε το 2026 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες πολίτες να συμμετέχουν στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς, αψηφώντας το τσουχτερό κρύο.

Τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα, show πυροτεχνημάτων μάγεψαν το κοινό που γιόρτασε την έλευση του νέου έτους στις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς.

Η πλατεία Συντάγματος βρέθηκε και φέτος στο επίκεντρο των εορτασμών του Δήμου Αθηναίων. Η βραδιά ξεκίνησε μουσικά στις 22:00 με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων και συνεχίστηκε με συναυλία των Κωστής Μαραβέγιας και Ρένα Μόρφη. Την παρουσίαση ανέλαβαν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, ενώ ένα εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό της πόλης.

 

 

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, στη σκηνή ανέβηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος ευχήθηκε για τη νέα χρονιά, μίλησε για «την Αθήνα που ενώνει» και συμμετείχε στην καθιερωμένη αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του 2026.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε εορταστικές εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο σε δύο σημεία του λεκανοπεδίου. Στο Πεδίον του Άρεως, τη σκηνή κατέλαβαν η Ελένη Φουρέιρα, ο ZAF και ο DJ Bobito, σε μια νύχτα με δυνατή μουσική και φωτισμούς. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, λίγο πριν το ποδαρικό του 2026, το κοινό διασκέδασε με τη Κλαυδία και τους DJ Playmen.

Το κουμπί της αντίστροφης μέτρησης στο Πάρκο Τρίτση πάτησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε εντυπωσιακό drone show με εορταστικά σύμβολα και μηνύματα.

Στο Φάληρο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχθηκε το 2026 με ένα μεγάλο πάρτι για όλες τις ηλικίες. Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν ο Ζερόμ Καλούτα, ενώ τη μουσική επιμέλεια ανέλαβαν η Alexandra Sieti με την μπάντα της και ο Sunshine Pedro στα decks.

Δυναμικό ήταν το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου το παραλιακό μέτωπο γέμισε από νωρίς με κόσμο. Με φόντο τον Λευκό Πύργο, η πόλη αποχαιρέτησε το 2025 με laser show, φωτισμούς και πυροτεχνήματα, στο πλαίσιο της δράσης «New Year’s Eve Thessaloniki / Welcome 2026».

Στην αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και ενότητας, υπογραμμίζοντας πως στη νέα χρονιά κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος.

Στο μουσικό πρόγραμμα ξεχώρισαν οι διεθνώς καταξιωμένοι Fideles και Gheist, ενώ συμμετείχαν και οι Ison, Momery, Kiki Botonaki και Dest, προσφέροντας μια βραδιά σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

