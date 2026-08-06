Ελλάδα

Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα σε 4 άτομα για φωτιές σε Χίο, Ηλεία, Πιερία και Δράμα

44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας,επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Πυροσβεστικό όχημα / Eurokinissi
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Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. της Πυροσβεστικής για φωτιές που σημειώθηκαν σε σε Χίο, Ηλεία, Πιερία και Δράμα πραγματοποίησαν 4 συλλήψεις.

Και στους τέσσερις συλληφθέντες για τις φωτιές που ξέσπασαν σε σε Χίο, Ηλεία, Πιερία και Δράμα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα από την Πυροσβεστική.

Ειδικότερα:

την Τετάρτη (05.08.2026), ανακριτικοί υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή της Χίου.

Την ίδια ημέρα, ανακριτικοί υπάλληλοι του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ηλείας επέβαλαν πρόστιμο 1.968,75 ευρώ σε άνδρα, ο οποίος έκανε χρήση συσκευής έψησης εντός αλσυλλίου, σε περιοχή του Δήμου Πύργου.

την Πέμπτη (06.08.2026) η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας επέβαλε πρόστιμο 2.578,12 ευρώ σε άνδρα για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης σε περιοχή του Δήμου Κατερίνης, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 2.812,50 ευρώ σε άνδρα για καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης εντός οικοπεδικού χώρου, σε περιοχή του Δήμου Δράμας.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και, σε περίπτωση εκδήλωσής της, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, από τις 18:00 της 5ης Αυγούστου έως τις 18:00 της 6ης Αυγούστου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Από αυτές, οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό στάδιο εκδήλωσής τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε οκτώ ενεργά μέτωπα.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και, σε περίπτωση εκδήλωσής της, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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