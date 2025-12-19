Ελλάδα

Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια: Βρέθηκαν δέκα κάλυκες στο σημείο

Ένα άγνωστο άτομο άρχισε να πυροβολεί σε κατάστημα πώλησης χαλιών
Περιπολικό
Photo / Eurokinissi

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στα Άνω Λιόσια σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου ενώ στο σημείο βρέθηκαν δέκα κάλυκες.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου στα Άνω Λιόσια στις 7 και 20 το απόγευμα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα άγνωστο άτομο άρχισε να πυροβολεί σε κατάστημα πώλησης χαλιών.

Οι αστυνομικοί βρήκαν 7 οπές στην τζαμαρία, στην πόρτα και το θωρακισμένο ρολό της επιχείρησης.

Εκεί περίμενε τους αστυνομικούς μία 27χρονη Ρομά, αναφέροντας ότι είναι η κόρη του ιδιοκτήτη, ο οποίος λείπει σε ταξίδι στο εξωτερικό.

