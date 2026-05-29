Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Τα ντοκουμέντα που «έδεσαν» τους δράστες – Η γυναίκα που τους καταδίωξε και βοήθησε στη σύλληψή τους

Δύο από τους κακοποιούς με μαύρα ρούχα κατέβηκαν από το νοικιασμένο SUV πλησίασαν μπήκαν μέσα στο κατάστημα και πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη
Οι δράστες της αιματηρής επίθεσης
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Νέα δεδομένα στην υπόθεση των πυροβολισμών σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Πατησίων 274 και τον τραυματισμό του 47χρονου ιδιοκτήτη,  προκύπτουν από την μέσα από τη δικογραφία που αποκαλύπτει το newsit.gr.

Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα των αστυνομικών για τους πυροβολισμούς στην Πατησίων οι τέσσερις δράστες, πήγαν με νοικιασμένο SUV μάρκας BMW να ληστέψουν το κατάστημα που ανήκει στον 47χρονο Πακιστανό και όταν εκείνος αντιστάθηκε τον πυροβόλησαν τέσσερις φορές με αποτέλεσμα δύο σφαίρες να τον βρουν και να τον τραυματίσουν στους μηρούς.

Τα καρέ που αποκαλύπτει το newsit.gr είναι αυτά ουσιαστικά ταυτοποίησαν τους δράστες, ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία γυναίκα που περνούσε τυχαία από την οδό Πατησίων την ώρα οι τέσσερις πιστολέρο, απομακρύνονταν από το κατάστημα κινητής τηλεφωνίας τους ακολούθησε με το αυτοκίνητο τους για πολλά τετράγωνα την ίδια ώρα που μίλαγε τηλεφωνικά με το κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατηύθυνε τους αστυνομικούς έτσι ώστε να τους εντοπίσουν και τελικά μετά από καταδίωξη να συλλάβουν τους δράστες στη Λεωφόρο Κηφισού.

Το αυτοκίνητο των δραστών στην οδό Πατησίων
Το αυτοκίνητο περιμένει τους δράστες
Στο βάθος διακρίνεται το αυτοκίνητο των δραστών
Οι δύο δράστες στην οδό Πατησίων

Σύμφωνα λοιπόν με βίντεο που κατέγραψε κάμερα που βρίσκεται σε καφετέρια δίπλα στο κατάστημα ειδών κινητής τηλεφωνίας, δύο από τους κακοποιούς με μαύρα ρούχα κατέβηκαν από το νοικιασμένο SUV πλησίασαν μπήκαν μέσα στο κατάστημα και αφού πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στη συνέχεια βγήκαν τρέχοντας έξω ανέβηκαν στο νοικιασμένο όχημα που περίμεναν συνεργοί τους και εξαφανίστηκαν με γρήγορη ταχύτητα.

Ο δικηγόρος των συλληφθέντων Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης

Μάλιστα από ότι φαίνεται από τα βίντεο περίμεναν αρκετή ώρα μέχρι να μπουν μέσα στο κατάστημα, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι όλοι τους είναι σεσημασμένοι για ληστείες, ναρκωτικά και άλλες υποθέσεις, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στοιχεία που ερευνούν οι αρχές προκειμένου να διαπιστώσουν αν εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις.

