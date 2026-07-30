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Ρέθυμνο: Σπαραγμός στην κηδεία του 25χρονου ήρωα πυροσβέστη που πέθανε στη φωτιά – Με λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν

«Λύγισαν» και οι πιο σκληροί όταν ακούστηκε το «αιωνία η μνήμη» - Με δάκρια στα μάτια οι αγαπημένοι του είπαν το τελευταίο «αντίο»
Φωτιά στο Ρέθυμνο
Πυροσβέστες μεταφέρουν το φέρετρο του συναδέλφου τους / ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISS
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Σε κλίμα ανείπωτου πόνου τελέστηκε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο Ρέθυμνο, μαζί με έναν συνάδελφό του.

Συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30.07.2026) στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στο Επισκοπείο Φουρφουρά, Ρεθύμνου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον ήρωα πυροσβέστη που θυσίασε τη ζωή του για να σώσει την πατρίδα του. Πλήθος κόσμου δίνει το παρών στην κηδεία του, μη μπορώντας να πιστέψει πώς αυτός ο άνθρωπος έφυγε τόσο γρήγορα και άδικα από τη ζωή.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού πυροσβέστη, με εκατοντάδες ανθρώπους να κρατούν λουλούδια στα χέρια και να αποτίουν φόρο τιμής σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο πρόωρα, υπηρετώντας το καθήκον.

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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSΙ
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Φωτιά στο Ρέθυμνο
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSΙ
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Συγκινητικές εικόνες στην κηδεία του 25χρονου Παντελή / ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI
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Πλήθος κόσμου στην κηδεία του 25χρονου Παντελή ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSΙ
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / EUROKINISSI
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI
kideia pirosvestis rethimno

Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αποτίοντας φόρο τιμής στον 25χρονο πυροσβέστη.

kideia pirosvestis rethimno
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Ο Παντελής Διαμαντάκης καταγόταν από τον Φουρφουρά Αμαρίου. Είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είχε επιλέξει να υπηρετήσει ως εποχικός πυροσβέστης, ακολουθώντας τον δρόμο της προσφοράς. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό, ευγενικό και χαμηλών τόνων νέο, σύμφωνα με το creta24.gr.

Δείτε στο live του newsit.gr την κατάσταση στο Ρέθυμνο από τη φωτιά που κόστισε τη ζωή στους δύο πυροσβέστες.

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Το απόγευμα θα τελεστεί και η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση, του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη.

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Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 17:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο 58χρονος υπηρετούσε ως πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και είχε έντονη κοινωνική παρουσία, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γερακαρίου. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, αίσθημα ευθύνης και διάθεση προσφοράς.

Συνάδελφοι των δύο πυροσβεστών αποκαλύπτουν πως ο καπνός ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσες να δεις ούτε στα 2 μέτρα.

Άλλος πυροσβέστης με δάκρια στα μάτια, περιέγραψε συγκλονισμένος τις σκηνές τραγωδίας, λέγοντας πως είδε τους δύο άνδρες με τα ίδια τα μάτια του.

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