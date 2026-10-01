Ρέθυμνο: Βρέθηκε νεκρός ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν εν μέσω κακοκαιρίας

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός, το μεσημέρι της Πέμπτης (01.10.2026).

Τα ίχνη του κτηνοτρόφου χάθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν μετέβη στο μαντρί του στις Καρίνες Ρεθύμνου. Αργά το πρωί της Πέμπτης η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, καθώς η περιοχή πλήττονταν από την σφοδρή κακοκαιρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Η σορός του φέρεται να βρέθηκε κοντά σε ρυάκι στις Καρίνες.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων Νομού Ρεθύμνου, Νικόλαος Τζανιδάκης είχε δηλώσει νωρίτερα πως το βράδυ που πέρασε ήταν αρκετά δύσκολο για τον Μυλοπόταμο καθώς φερτά υλικά μπλόκαραν τους δρόμους ενώ ο Ζωνιανός ποταμός βρέθηκε στα όριά του.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν επί ποδός με σκοπό να παρέχουν βοήθεια σε κάθε πολίτη που βρεθεί σε ανάγκη αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ή αγνοούμενους.