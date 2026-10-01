Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους – Απαγορευτικό απόπλου σε Λαύριο και Ραφήνα

Η κακοκαιρία με τις καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους που σαρώνει τη χώρα και φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ έχει προκαλέσει προβλήματα στα λιμάνια.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα μεσημεριανά δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, ενώ για τα βραδινά, που είναι προγραμματισμένα από τις 20:00 έως τις 22:00, αναμένεται έκδοση δελτίου της ΕΜΥ στις 18:00 αφού η κακοκαιρία συνεχίζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον Αργοσαρωνικό δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων.

Από τη Ραφήνα τα δρομολόγια παραμένουν ανεκτέλεστα, ενώ αναμένεται στις 17:30 ενημέρωση για το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος» προς τις Κυκλάδες.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Λαύριο, όπου τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας, με τις αρμόδιες Αρχές να αναμένουν ενημέρωση για το απογευματινό δρομολόγιο των 18:30.

Το Λιμενικό Σώμα συνιστά στους επιβάτες να επικοινωνούν με τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια.