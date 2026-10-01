Ελλάδα

Ταξιτζής έτρεχε με πάνω από 200 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό «Πιάστηκε» στη φάκα μετά από βίντεο που ανέβασε στα social media

Δείτε το βίντεο από την επικίνδυνη πορεία του
Ταξιτζής έτρεχε με πάνω από 200 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό «Πιάστηκε» στη φάκα μετά από βίντεο που ανέβασε στα social media
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«Λαβράκια» βγάζει η Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, «χτενίζοντας» τα social media για βίντεο με ασυνείδητους οδηγούς να κινούνται επικίνδυνα στους δρόμους της Ελλάδας. Το πιο πρόσφατο εύρημά τους είναι ένας ταξιτζής που κινούνταν με ταχύτητες άνω των 200 χλμ την ώρα στην Αττική Οδό.

Ο 46χρονος Έλληνας ταξιτζής ανέβασε βίντεο στα social media να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Μάλιστα διακρίνεται να ξεπερνά τα 200 χλμ την ώρα σε δρόμο με ανώτατο όριο τα 100 χλμ και στη συνέχεια τα 70 χλμ/ώρα.

Άμεσα οι αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βίντεο και ταυτοποίησαν τον 46χρονο ως τον οδηγό του ταξί.

Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται πως οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ ερευνούν σε βίντεο στα social media παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές με σκοπό να συλλαμβάνονται όσο αποτελούν κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς.

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