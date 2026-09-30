Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο την Πέμπτη

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη δυτική Κρήτη.

Η κακοκαιρία που θα «χτυπήσει» από τις επόμενες ώρες την Κρήτη θα εκδηλωθεί με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές. Προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

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Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, με τις Αρχές σε Χανιά και Ρέθυμνο να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη το μεσημέρι της Τετάρτης με αντικείμενο την προετοιμασία για την επιδείνωση του καιρού.

Στο Ρέθυμνο, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μαρίας Λιονή, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα.

Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και για τα Χανιά. Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή, όλα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πάντως, σε ορισμένες σχολικές μονάδες η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, ώστε οι μαθητές να μη χρειαστεί να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Ηράκλειο: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στο Δήμο Μαλεβιζίου

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Μαλεβιζίου στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και του Βρεφικού και Παιδικού Σταθμού ελήφθη λόγω της έκτακτης προειδοποίησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή πιθανών προβλημάτων και ατυχημάτων κατά τις μετακινήσεις.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και οι Δημοτικοί Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σε Red Code η Κρήτη

Για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τις βραδινές ώρες σήμερα θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων για το συντονισμό των επιχειρήσεων καθώς και οι κατωθι δυνάμεις:

Ομάδα Ορμητικών Υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, Ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και Ομάδα Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) με αντλητικά συγκροτήματα.

Η αποστολή των δυνάμεων αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Κρήτης για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την ΕΜΥ, και μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλός σε ολόκληρη την Κρήτη.

Στο επίκεντρο Χανιά και Ρέθυμνο

Η δυτική Κρήτη αναμένεται να δεχθεί το ισχυρότερο κύμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, από το βράδυ της Τετάρτης και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης.

Τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάζουν κατά διαστήματα εξάρσεις έως το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και συνιστούν στους πολίτες ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Παράλληλα, καλούνται να αποφεύγουν ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συγκέντρωσης ή έντονης ροής νερού.

Λόγω των προβλέψεων για την κακοκαιρία αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό την Πέμπτη και το φαράγγι της Σαμαριάς. Για την περιοχή του Ξυλοσκάλου προβλέπονται ύψη βροχής που μπορεί να φτάσουν έως και τα 55 χιλιοστά.