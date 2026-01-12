Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή στη δίκη για τον θάνατο της πρώτης της κόρης, Τζωρτζίνας

Δεύτερη αναβολή πήρε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της μεγαλύτερης κόρης της, Τζωρτζίνης, με κεταμίνη.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας ανέβαλε για τις 18 Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης της καταδικασμένης σε ισόβια κάθειρξη για το θάνατο της 9χρονης κόρης της.

Υπενθυμίζεται ότι η 36χρονη μητέρα από την Πάτρα εκτίει συνολικά ποινή τρις ισοβίων καθώς έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της, της 3,5 ετών Μαλενας και της 6 μηνών Ίριδας.

Το «παρών» στο δικαστήριο έδωσε ο πρώην σύζυγος της Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και η οικογένεια της κατηγορούμενης.