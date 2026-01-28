Lane Assist: Πώς λειτουργεί, σε τι χρησιμεύει, τι πρέπει να προσέξουμε

Το τρομερό τροχαίο δυστύχημα με 7 συνανθρώπους μας, Έλληνες, να χάνουν τη ζωή τους στο δρόμο, έφερε στο προσκήνιο, ύστερα και από αναφορά ενός εκ των τραυματιών που ευτυχώς επέζησαν, ένα σύστημα υποβοήθησης οδηγού, το οποίο ανήκει στο βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στη μοιραία σύγκρουση με νταλίκα.

Η ευρωπαϊκή οδηγία και τα αστέρια ασφάλειας

Το Lane Assist, περί αυτού ο λόγος, ή Emergency Lane Keeping Systems (ELKS), όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι υποχρεωτικό σε όλα τα νέα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν από τις 2 Ιουλίου του 2022 και έπειτα.

Με βάση αυτό το δεδομένο, ο ανεξάρτητος οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης EuroNCAP, στις αξιολογήσεις που κάνει, βαθμολογεί ξεχωριστά κάθε μοντέλο για τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που διαθέτει και πόσο εξυπηρετούν στην πράξη. Όσο περισσότερα, τόσο περισσότεροι βαθμοί και αστέρια ασφάλειας.

Τι σημαίνει και πώς ανιχνεύει

Τα Συστήματα Διατήρησης Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ELKS), όπως και τα υπόλοιπα συστήματος υποβοήθησης οδηγού, λειτουργούν μέσα από μια κάμερα που είτε είναι τοποθετημένη ψηλά στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου ή στη μάσκα του. Η κάμερα και τα ραντάρ σκανάρουν τον δρόμο και για το συγκεκριμένο σύστημα «διαβάζει» τις λευκές γραμμές εκατέρωθεν της λωρίδας κυκλοφορίας, είτε είναι σταθερή ενιαία γραμμή στη δεξιά πλευρά της τελευταίας λωρίδας κυκλοφορίας του δρόμου, είτε είναι διακεκομμένη, είτε είναι και διπλή λωρίδα, όπου απαγορεύεται το προσπέρασμα.

Ιδιαιτέρως σημαντικό για να μπορεί η κάμερα να κάνει τη δουλειά της, είναι να μην έχει φθαρεί από ατύχημα, να είναι καθαρή και επίσης να υπάρχει επαρκής ορατότητα στο δρόμο, όπως και να διακρίνονται έστω και ελαφρά οι άσπρες γραμμές.

Η λειτουργία στην πράξη

Τα συστήματα υποβοήθησης παραμονής στη λωρίδα κυκλοφορίας, είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός δύο ξεχωριστών συστημάτων: ενός συστήματος προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, το οποίο όταν ο οδηγός δεν έχει ανάψει φλας ότι αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας (π.χ. σε μια προσπέραση), τον προειδοποιεί αφού ανιχνεύει την απόκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας του, και μιας διορθωτικής λειτουργίας ελέγχου κατεύθυνσης, η οποία ουσιαστικά στρίβει ελαφρά το τιμόνι για να ξαναμπεί στη λωρίδα κυκλοφορίας που ήταν προηγουμένως.

Τονίζω ότι τα Συστήματα Διατήρησης Λωρίδας Έκτακτης λειτουργούν μόνον όταν ο οδηγός δεν έχει ανάψει φλας. Εφόσον έχει ανάψει φλας και επιχειρεί προσπέραση καμία παρέμβαση δεν υφίσταται από το σύστημα αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, όταν λειτουργεί το σύστημα και ο οδηγός βρίσκεται σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας, μολονότι συνεχίζεται η διορθωτική λειτουργία στο τιμόνι από το σύστημα, ο οδηγός μπορεί ακόμα και αν δεν ανάψει φλας ότι ξαναμπαίνει στη λωρίδα του, να μπορεί με μια ελαφρά πιο δυνατή κίνηση στο τιμόνι, να στρίψει κανονικά.

Ουσιαστικά, τονίζω ότι το σύστημα δεν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι -τουλάχιστον δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ από δοκιμές- καθώς ο οδηγός μπορεί να στρίβει όπου και όπως θέλει, ακόμα και εν λειτουργία.

Επίσης, οι περισσότεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων, αν όχι όλοι, δίνουν τη δυνατότητα στον οδηγό είτε με διακόπτη στο ταμπλό και τη κονσόλα, είτε μέσα από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την ψηφιακή οθόνη ελέγχου, να απενεργοποιήσει το σύστημα. Κι αυτό, καθώς πολλοί οδηγοί θεωρούν ενοχλητική την παρέμβαση του συστήματος, προφανώς επειδή δεν ανάβουν φλας όταν επιχειρούν να αλλάξουν λωρίδα κυκλοφορίας, ή επειδή αποκλίνουν έστω και ελαφρώς, από τη λωρίδα τους συχνά.

Κρίσιμη λεπτομέρεια

Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να επισημάνουμε, είναι ότι εφόσον ο οδηγός κινείται σε λωρίδα κυκλοφορίας του αντίθετου ρεύματος, αν δεν έχει ανάψει φλας -προφανώς για να ξαναμπεί στη λωρίδα του- το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται αν είναι στη σωστή λωρίδα κυκλοφορίας ή όχι. Δηλαδή δεν «βλέπει» κατεύθυνση. Αυτό οφείλει ο οδηγός να το κάνει. Σε αυτή τη περίπτωση αν ο οδηγός κάνει κίνηση να ξαναμπεί στη λωρίδα κυκλοφορίας του, χωρίς να έχει ανάψει φλας, τότε το σύστημα θα κάνει ακριβώς το ίδιο: θα προειδοποιήσει τον οδηγό ότι αλλάζει λωρίδα παρά τη θέλησή του, ακούσια, ανεξάρτητα αν μπαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Και πάλι θα τους κάνει διορθωτικές κινήσεις να μείνει στη λωρίδα του -εν προκειμένω στη λάθος- αλλά και πάλι ο οδηγός μπορεί να στρίψει πιο δυνατά το τιμόνι και να αλλάξει λωρίδα.

Βοηθά και δεν υποκαθιστά τον οδηγό

Το σύστημα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα συστήματα υποβοήθησης οδηγού εφευρέθηκαν ακριβώς για να υποβοηθούν τον οδηγό και όχι να τον υποκαθιστούν, δηλαδή να λειτουργούν παράλληλα, αλλά πάντα ο οδηγός να έχει την ευθύνη του χειρισμού του οχήματος.

Ελπίζω να ήταν κατανοητά τα παραπάνω, με την εμπειρία που έχω αποκομίσει οδηγώντας αυτοκίνητα εξοπλισμένα με όλα αυτά τα συστήματα.