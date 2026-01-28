Τραγωδία ΠΑΟΚ: Υποδοχή των επτά σορών στο αεροδρόμιο από τους συνδέσμους του Δικεφάλου

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα υποδεχθούν τις επτά σορούς των αδικοχαμένων φίλων της ομάδας στο αεροδρόμιο.

Οι σοροί των επτά φίλων του ΠΑΟΚ θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1/2026) και εκεί θα βρίσκονται και οι σύνδεσμοι του Δικεφάλου του Βορρά.

Τα μέλη των συνδέσμων του ΠΑΟΚ έκαναν κάλεσμα για υποδοχή στους επτά οπαδούς που έχασαν την ζωή τους στην Ρουμανία.

Η ανακοίνωση

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΦΙΛΩΝ ΠΑΟΚ

Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωι)αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινώθει αύριο πρωί )ώστε να τους υποδεχθουμε για τελευταία φορά .

Καλό παράδεισο και στον ογδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα .

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».