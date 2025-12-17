Ελλάδα

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση για το θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η επιθυμία της οικογένειας

Η τελετή αποχαιρετισμού του ηθοποιού, θα γίνει το μεσημέρι της Πέμπτης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ NDP PHOTO

Ο αξέχαστος ηθοποιός, Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 χρόνια του, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η κόρη του Σάρα Εσκενάζυ, έκανε την Τετάρτη (17/12/25) μία ανάρτηση, για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη συμπαράστασή του. 

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας» έγραψε η Σάρα Εσκενάζυ, μετά το θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ. 

Μάλιστα, εξέφρασε και την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές για το σπίτι του ηθοποιού. 

Οι άνθρωποι από το στενό κύκλο του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12/25).

