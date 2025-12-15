Ελλάδα

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανατολικά από τη Ζάκυνθο – Στη θάλασσα το επίκεντρο

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα και Πύργο
\

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ – σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – σημειώθηκε ανατολικά από τη Ζάκυνθο στη 01:41 τα ξημερώματα της Τρίτης (16.12.2025).

Ο σεισμός έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που απέχει 89 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα και Πύργο, χωρίς να αναφερθούν τυχόν υλικές ζημιές.

Σεισμός ανατολικά της Ζακύνθου

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 8,5 χιλιόμετρα.

Η αρχική ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε ως μέγεθος 5,1 βαθμούς και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 48 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Σεισμός ανατολικά της Ζακύνθου

Το δε εστιακό βάθος εκτιμάτο στα 10 χιλιόμετρα.

