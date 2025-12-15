Σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανατολικά από τη Ζάκυνθο – Στη θάλασσα το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ – σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – σημειώθηκε ανατολικά από τη Ζάκυνθο στη 01:41 τα ξημερώματα της Τρίτης (16.12.2025).

Ο σεισμός έχει επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή που απέχει 89 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Πάτρα και Πύργο, χωρίς να αναφερθούν τυχόν υλικές ζημιές.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 8,5 χιλιόμετρα.

Η αρχική ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε ως μέγεθος 5,1 βαθμούς και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 48 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Το δε εστιακό βάθος εκτιμάτο στα 10 χιλιόμετρα.