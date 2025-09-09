Σεισμός στην Εύβοια: Μπαράζ μετασεισμών μετά την ισχυρή δόνηση των 5,2 Ρίχτερ – «Η περιοχή δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα»

Αν και ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Εύβοια και έγινε αισθητός και στην Αττική, τα ξημερώματα της Τρίτης (09.09.2025), ανησύχησε τους κατοίκους, οι σεισμολόγοι είναι άκρως καθησυχαστικοί.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές από τον μεγάλο σεισμό μόνο σε μία επιχείρηση της Εύβοιας, κοντά στα Νέα Στύρα. Ειδικά κλιμάκια αναμένεται να κάνουν ελέγχους μέσα στην ημέρα ώστε να καταγραφούν όλες οι ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν. Υπενθυμίζεται πως η δόνηση είχε επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα Νέα Στύρα και τον Σχοινιά.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 5 χλμ δυτικά βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 13,6 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και πολλές άλλες περιοχές της Αττικής.

Ο πρώτος σεισμός έγινε γύρω στις 00:27 και μετά σημειώθηκαν περίπου 25 μετασεισμοί μεγέθους από 1,3 Ρίχτερ έως 2,8 Ρίχτερ.

Η πυροσβεστική βγήκε από την πρώτη στιγμή στους δρόμους για να δώσει βοήθεια σε όποιον την χρειάζεται αν και δεν δέχθηκε καμία κλήση.

«Η περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς»

Από περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα προέρχεται η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας.

Όπως τόνισε, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης και μετά την εξέταση όλων των δεδομένων διαπιστώνεται ο σεισμός των 5,2 βαθμών προέρχεται από μία περιοχή που δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα, «που δεν δίνει συχνά σεισμούς».

«Ο σεισμός έχει γίνει αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην Κεντρική Ελλάδα, και πιο πολύ στο λεκανοπέδιο και στην Ανατολική Αττική», πρόσθεσε ο κ. Λέκκας.

Νωρίτερα σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι γύρω απ’ αυτή την περιοχή έχουν υπάρξει κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, ωστόσο αυτές οι εστίες είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

«Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», κατέληξε.