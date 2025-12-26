Ελλάδα

Σέρρες: Βρέθηκε αυτοκίνητο που μοιάζει με του διοικητή της πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων

Εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να βρισκόταν παρατημένο εκεί και να μην ανήκει στον 45χρονο αγνοούμενο
Ο 45χρονος διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου στα Άνω Πορόια Σερρών, Κωνσταντίνος Γκίνης, ο οποίος αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείται εδώ και ημέρες, στις Σέρρες. Τα ίχνη του Κωνσταντίνου Γκίνη αγνοούνται από το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ για την εξαφάνιση, στην κορυφογραμμή της οροσειράς Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα (σε υψόμετρο 1.600 μέτρων κοντά στο Ιστίμπεη), εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, αυτοκίνητο που μοιάζει με εκείνο του 45χρονου αρχηγού της πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων στις Σέρρες.

Το αυτοκίνητο που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο χρώμα με το όχημα του 45χρονου διοικητή, είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια και εντοπίστηκε από Βούλγαρους κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.

Παρόλα αυτά, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να βρισκόταν παρατημένο εκεί και να μην ανήκει στον 45χρονο αγνοούμενο.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μεταβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή των Σερρών για να διαπιστώσει αν το αυτοκίνητο που βρέθηκε στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, ανήκει στον διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από τις 23 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι στην επιχείρηση αναζήτησης του Κωνσταντίνου Γκίνη παίρνουν μέρος κλιμάκια της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβέστες, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ (με 10 εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, 2 χειριστές Drone και οχήματα 4χ4), η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής, και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.

Ελλάδα
