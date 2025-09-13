Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν online για πάνω από έναν χρόνο – Συνελήφθη άνδρας που είχε κλείσει ραντεβού μαζί της

Μία σοκαριστική υπόθεση έχει συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη, με μία ανήλικη, να εκδίδεται σε site για πάνω από έναν χρόνο.

Η ανήλικη με την παρότρυνση μιας φίλης της, ξεκίνησε τα ερωτικά ραντεβού επί πληρωμή, σε διαμέρισμα στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, με τη δημιουργία προφίλ σε site γνωριμιών. Η υπόθεση σεξουαλίκης εκμετάλλευσης να απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το πρωί της Παρασκευής 12.09.2025, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Τούμπας – Τριανδρίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 30χρονο άνδρα ο οποίος φέρεται να είχε ερωτικό ραντεβού έναντι αμοιβής με την 16χρονη σε διαμέρισμα της Τούμπας.

Ο άνδρας βρήκε την ανήλικη σε σελίδα ερωτικών γνωριμιών-συνοδών και σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουν οι Αρχές, η ανήλικη απέκρυπτε την πραγματική της ηλικία λέγοντας πως είναι 19 ετών.

Η 16χρονη φαίνεται ότι είπε στις αρχές πως μία ενήλικη φίλη της ήταν εκείνη που την παρότρυνε να δημιουργήσει προφίλ στο site και να κανονίζει ερωτικά ραντεβού επί πληρωμή. Η φίλη της μάλιστα της παραχωρούσε για τα ραντεβού και το διαμέρισμά της, με το αζημίωτο βέβαια, καθώς έπαιρνε ποσοστά για κάθε συνεύρεση.

Σύμφωνα με την έφηβη, τα ερωτικά ραντεβού έναντι αμοιβής ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2024, όταν δηλαδή ήταν μόλις 15 ετών.

Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων έχει σχηματιστεί δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και εμπορία ανθρώπων ενώ οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.