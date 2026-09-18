Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Σεμινάρια 350 ευρώ και σάουνα διοργάνωνε ο υπνοθεραπευτής στο δεύτερο γραφείο των γιατρών στο Κολωνάκι

Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται η σχέση της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού με τον 62χρονο υπνοθεραπευτή, αλλά και όσα φέρεται να συνέβαιναν στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών στο Κολωνάκι. Ο ίδιος παρουσίαζε βιβλία, μιλούσε για τον κόσμο των μανιταριών και πραγματοποιούσε σεμινάρια υπνοθεραπείας, με το κόστος συμμετοχής να φτάνει, σύμφωνα με το «Live News», τα 350 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο χώρος στον οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκε ένα από αυτά τα σεμινάρια. Πρόκειται για το δεύτερο ιατρείο που διατηρούσαν στο Κολωνάκι οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής παραδέχθηκε ότι διατηρούσε συνεργασία με την 56χρονη γιατρό και ότι εκείνη του παρέπεμπε δικούς της πελάτες.

«Μου έστελνε δικούς της πελάτες και είχαμε μία ανοιχτή συνεργασία», είπε για την 56χρονη γιατρό ο υπνοθεραπευτής στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο «Live News».

Στη συνέχεια έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη γνωριμία τους, η οποία, όπως υποστηρίζει, κρατούσε πολλά χρόνια.

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«Την γνωρίζω 14, 15 χρόνια. Και έχω πέσει κι εγώ από τα σύννεφα. Υπήρχε μία συνεργασία. Ναι, βεβαίως, δεν το αρνούμαι. Είναι μία ανοιχτή συνεργασία», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το τι ακριβώς περιλάμβανε αυτή η συνεργασία, επανέλαβε: «Συνεργαζόμασταν, ναι. Μου έστελνε πελάτες δικούς της».

Ο υπνωτιστής, παλαιότερα φαίνεται να μιλά για πνεύμα νεκρής που εγκλωβίστηκε σε κινητό, ενώ σε βίντεο στριφογύριζε καπάκια με τη «δύναμη της σκέψης»

Η σάουνα στο δεύτερο ιατρείο

Οι Αρχές εξετάζουν τι ακριβώς συνέβαινε στους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι γιατροί και ποιες υπηρεσίες παρέχονταν εκεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο δεύτερο ιατρείο είχε εντοπιστεί ακόμη και σάουνα, για την οποία φέρεται να μην υπήρχε η απαιτούμενη άδεια.

Παράλληλα, ερευνάται η λειτουργία των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και εάν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τη χρήση τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζεται συνολικά το είδος των υπηρεσιών και των θεραπειών που παρέχονταν στους δύο χώρους.

Ερωτήματα έχει προκαλέσει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και η αφαίρεση της επιγραφής των γιατρών από την πόρτα του δεύτερου ιατρείου πριν από τη σύλληψή τους για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τα σεμινάρια και οι χρεώσεις

Στο δεύτερο, ανακαινισμένο ιατρείο φέρεται να πραγματοποιούνταν και σεμινάρια υπνοθεραπείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κόστος ενός τέτοιου σεμιναρίου έφτανε τα 350 ευρώ.

Άλλος πελάτης του 62χρονου φέρεται να είχε καταβάλει 300 ευρώ, ελπίζοντας ότι μέσω της ύπνωσης θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προσωπικό ζήτημα που τον απασχολούσε.

Η σχέση του υπνοθεραπευτή με την 56χρονη γιατρό, οι παραπομπές πελατών και όσα φέρεται να συνέβαιναν στο δεύτερο ιατρείο αποτελούν στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο 62χρονος αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα, με τη μαρτυρία του να αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τη συνεργασία που ο ίδιος λέει ότι είχε με την κατηγορούμενη γιατρό.