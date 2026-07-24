Σοκ στην Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός 37χρονης εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Νεκρό το νεογνό

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα την Τετάρτη (22/07/2026) με μια 37χρονη να χάνει το παιδί που κυοφορούσε μετά από ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της.

Το σοκαριστικό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στην Καλλιθέα, με μια 37χρονη γυναίκα να καταγγέλλει στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας Καλλιθέας πως ήταν έγκυος και πως δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος την χτύπησε και της ζητούσε να προχωρήσει σε έκτρωση.

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Οι αστυνομικοί είδαν μώλωπες στο σώμα της γυναίκας, η οποία είπε ότι αισθανόταν έντονο πόνο στην κοιλιά με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Όπως έγινε γνωστό η γυναίκα απέβαλε, καθώς υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, όπου το νεογνό κατέληξε.

Στην κατάθεσή της η 37χρονη υποστήριξε πως στις 21 Ιουλίου από τις 22:30 ως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, της επιτέθηκε ο 28χρονος πρώην σύντροφός της, χτυπώντας την με μανία σε όλο το σώμα.

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Συγκεκριμένα την χτύπησε με γροθιές στα πλευρά, στην κοιλιά, στα χέρια της, την έπιασε από τον λαιμό με τα χέρια του, την πέταξε στο πάτωμα και εξακολουθούσε να την χτυπάει στα πλευρά της και στην κοιλιά.

Όπως είπε η γυναίκα, ο πρώην σύντροφός της την πέταξε σε κρεβάτι και ενώ ήταν ξαπλωμένη, πήγε από πάνω της και έβαλε με δύναμη το πόδι του στην κοιλιά της, ενώ έκανε το ίδιο και με το γόνατό του!

Ο 28χρονος συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφώρου από τους αστυνομικούς και στην απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε τις αδιανόητες πράξεις του.

Μάλιστα στο παρελθόν είχε σχηματιστεί και πάλι δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.