Ελλάδα

Ιός του Δυτικού Νείλου: 5 νέοι θάνατοι και 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα – Οι δήμοι που βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αυξημένη παραμένει η ανησυχία και στην περιφέρεια Αττικής - 290 τα κρούσματα από την αρχή του χρόνου - Παραμένει σε έξαρση ο ιός
Πάρκο
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου ενώ σημειώθηκαν ακόμα 58 κρούσματα. Συνολικά φέτος τα εγχώρια κρούσματα έφτασαν τα 290 ενώ έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι από την αρχή του χρόνου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η έξαρση του ιού ακόμα δεν έχει υποχωρήσει.

Σε νεότερη ανακοίνωσή του ο ΕΟΔΥ αναφέρει πως από τα 290 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τα 199 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) ενώ τα 91 κρούσματα είχαν ήπιες ή και καθόλου εκδηλώσεις.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 58 κρούσματα αλλά και 5 θάνατοι από τον ιό. Από την αρχή του χρόνου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 χρόνων.

Από τις έρευνες που έχουν γίνει, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 69 Δήμους της χώρας, σε 20 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές.

Αυξημένη ανησυχία υπάρχει και για την Περιφέρεια Αττικής όπου καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

  • Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
  • Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών,
  • Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
  • Ιλίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών,
  • Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων,
  • Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών,
  • Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης,
  • Πύδνας – Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας,
  • Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς,
  • Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας,
  • Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου
  • Θάσου
  • Τήνου

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

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