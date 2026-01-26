Ελλάδα

Σπάτα: Ξεχείλισε το ρέμα Βάρδα – Διακόπηκε η κυκλοφορία προς Πικέρμι

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων
Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα στα Σπάτα
Υπερχείλισε το ρέμα Βάρδα στα Σπάτα

Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ρέμα του Βάρδα από τα Σπάτα προς το Πικέρμι προχώρησε η Τροχαία πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας η τροχαία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική είχε απεγκλωβίσει δύο άτομα από αυτοκίνητο που είχε εγκλωβιστεί στο ρέμα «Βάρδα» στα Σπάτα.

Παράλληλα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για την Αττική από το πρωί περίπου 40 κλήσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

 

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις αφορούν για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων κυρίως στα νότια προάστια του Λεκανοπεδίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
102
99
74
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: «Η επιθεώρηση εργασίας είναι από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας» δήλωσε ο Κώστας Καραγκούνης
«Η Πυροσβεστική και οι υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές προβαίνουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος»
φωτιά - τρίκαλα
Έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα
Η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα και η Ελένη Κατσαρού ήταν οι τρεις από τις πέντε εργαζόμενες οι οποίες άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»
Μεγάλη φωτιά στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα
21
Αποσωλήνωση της 6χρονης με εγκεφαλίτιδα επιχειρούν οι γιατροί στη ΜΕΘ του Παίδων – «Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά
Οι γιατροί αναμένεται εντός της ημέρας να επιχειρήσουν τη σταδιακή αφύπνιση του παιδιού, προκειμένου να το αποσωληνώσουν, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα
Νοσοκομείο παίδων
«Κένταυρος»: Το ελληνικό αντι-drone σύστημα αναπτύσσεται σε πλοία, βάσεις και εξοπλισμούς των Ενόπλων Δυνάμεων
Το «όπλο» της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε αναπόσπαστο τμήμα της αμυντικής σχεδίασης για την αναχαίτιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών
Το σύστημα «Κένταυρος» της ΕΑΒ
Newsit logo
Newsit logo