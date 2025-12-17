Σπύρος Βούγιας: Διέρρηξαν το σπίτι του πρώην βουλευτή στη Θεσσαλονίκη – Του πήραν κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα

Στόχος διάρρηξης έγινε το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης και πρώην βουλευτή, Σπύρου Βούγια.

Ο Σπύρος Βούγιας κατήγγειλε τη διάρρηξη το απόγευμα της Τρίτης (16.12.25) και η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο δράστης ή οι δράστες φαίνεται πως εισήλθαν χθες το πρωί στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την καταγγελία αφαιρέθηκαν κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα.