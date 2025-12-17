Συμβαίνει τώρα:
Σπύρος Βούγιας: Διέρρηξαν το σπίτι του πρώην βουλευτή στη Θεσσαλονίκη – Του πήραν κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο δράστης ή οι δράστες φαίνεται πως εισήλθαν το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης και πρώην βουλευτή
Στόχος διάρρηξης έγινε το σπίτι του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης και πρώην βουλευτή, Σπύρου Βούγια.

Ο Σπύρος Βούγιας κατήγγειλε τη διάρρηξη το απόγευμα της Τρίτης (16.12.25) και η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, ο δράστης ή οι δράστες φαίνεται πως εισήλθαν χθες το πρωί στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την καταγγελία αφαιρέθηκαν κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα.

