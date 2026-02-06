Ελλάδα

ΣΤΑΣΥ: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Τραμ στη γραμμή «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» το Σαββατοκύριακο

Από την έναρξη λειτουργίας έως τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»
Τραμ
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ στη γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», θα ισχύσουν το Σάββατο (07.02.2026) και την Κυριακή (08.02.2026), λόγω έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ στη γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της λειτουργίας έως τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
166
162
127
118
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανδρέας Γεωργίου: Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα
Η σύζυγός του, Άννα Στρατινάκη, υπέβαλε την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, μετά τη φερόμενη εμπλοκή του στην υπό διερεύνηση υπόθεση Παναγόπουλου
Ανδρέας Γεωργίου
Newsit logo
Newsit logo