ΣΤΑΣΥ: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Τραμ στη γραμμή «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» το Σαββατοκύριακο

Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ στη γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», θα ισχύσουν το Σάββατο (07.02.2026) και την Κυριακή (08.02.2026), λόγω έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ στη γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα τεθούν σε ισχύ από την έναρξη της λειτουργίας έως τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».