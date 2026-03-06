ΣτΕ: Έξι δήμοι της Αττικής, σύλλογοι και πολίτες ζητούν την κατάργηση του νέου οικοδομικού κανονισμού

Για ακόμη μια φορά, ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός απασχόλησε το Συμβούλιο της Επικρατείας και μάλιστα την Ολομέλεια αυτού.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν έξι δήμοι της Αττικής, περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι ζητώντας την ακύρωση του τελευταίου προεδρικού διατάγματος 94/2025 για «τον καθορισμό διαδικασίας έγκρισης Ειδικού Σχεδίου Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου Αναβάθμισης Πόλεων για την αντιστάθμιση της χρήσης κινήτρων του ΝΟΚ και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση οικοδομικών αδειών», που εκδόθηκε μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (146-149/2025) για τις τροποποιήσεις που έπρεπε να γίνουν στον ΝΟΚ.

Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αντισυνταγματικό, παραβιάζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και αντίθετο στα όσα προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει οι δήμοι Αλίμου, Κηφισιάς, Φιλοθέης – Ψυχικού, Αμαρουσίου, Βάρης-Βούλας – Βουλιαγμένης, σύλλογοι πολιτιστικοί, περιβαλλοντικοί, κ.λπ., δεκάδες πολίτες της Αττικής, ενώ παρέμβαση υπέρ των προσφευγόντων έκαναν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και μια τεχνική εταιρεία.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.