Στέφανος Τσιτσιπάς: «Κλειδώνει» η απόφαση για το δίπλωμα οδήγησης του τενίστα – Τι περιμένουν οι Αρχές

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιμένει πως δεν οδηγούσε εκείνος όταν βεβαιώθηκε η τροχονομική παράβαση, αλλά οι Αρχές θέλουν αδιάσειστα στοιχεία για να δεχτούν τους ισχυρισμούς του. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς αναλαμβάνει, όπως φαίνεται, όλη την ευθύνη και είναι διατεθειμένος να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησης που διαθέτει. Ο 27χρονος τενίστας τηρεί σιγή ιχθύος και έχει αφήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων στον δικηγόρο του.

Όπως αποκάλυψε το NewsIt.gr, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ελληνικό δίπλωμα οδήγησης. Οι αστυνομικοί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν, αν την ημέρα που βεβαιώθηκε η παράβαση, ο νεαρός τενίστας βρισκόταν στην Ελλάδα. Ο ίδιος υποστηρίζει πως απουσίαζε στο εξωτερικό. Τον ίδιο ισχυρισμό διατυπώνει και ο πατέρας του, που προσπαθεί να εξηγήσει το γιατί δεν ανέλαβε την ευθύνη από την πρώτη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Πώποτα στην εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, η υπόθεση βρίσκεται στην τελική της φάση, καθώς η Τροχαία εξετάζει το υπόμνημα που κατέθεσε η πλευρά του τενίστα. Η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι οδηγός ήταν ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος καθυστέρησε να αναλάβει την ευθύνη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρισκόταν εκτός Αθηνών τη στιγμή του συμβάντος.

Κρίσιμο σημείο της υπόθεσης αποτελεί η προσκόμιση ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων, όπως εισιτήρια ή αποδείξεις διαμονής, που να πιστοποιούν την απουσία του κορυφαίου τενίστα. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή από τις αρχές, θα γίνει δεκτή η ένσταση και οι κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης διπλώματος, θα επιβληθούν στον πατέρα του. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή δεν αποδειχθεί η απουσία του, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του Στέφανου Τσιτσιπά για απείθεια.

«Το υπόμνημα έφτασε στα γραφεία των αξιωματικών της Τροχαίας της Αττικής Οδού. Σήμερα αναμένεται να εξεταστεί, καθώς χθες είχαν κάποιες συσκέψεις λόγω των αγροτικών μέτρων και των εορτών. Σήμερα λοιπόν θα εξεταστεί ο φάκελος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τηρηθεί ο νόμος και αν προκύψει πραγματικά ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν ήταν στην Αθήνα, έλειπε εκτός Αθηνών ή εκτός Ελλάδος, τότε θα γίνει δεκτή η αίτηση και θα αφαιρεθεί το δίπλωμα του πατέρα του. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια σε βάρος του αθλητή» ανέφερε ο Δημήτρης Πώποτας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα εν πάση περιπτώσει, μέχρι το μεσημέρι, η υπόθεση θα έχει κλείσει, θα έχει ολοκληρωθεί και θα ξέρουμε τελικά τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πω εδώ ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά του αθλητή αναφέρει πως πράγματι καθυστέρησε… 24 Σεπτεμβρίου είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο να τρέχει με 213 χιλιόμετρα την ώρα» πρόσθεσε.

«Είχε καθυστερήσει να πάει ο πατέρας του να καταθέσει την ένσταση. Αυτό όμως το αιτιολογεί λέγοντας ότι είναι ένας αθλητής παγκοσμίου επιπέδου, κάνει πρωταθλητισμό και ασχολείται με την προπόνηση και τους αγώνες, οπότε μερικά πράγματα ίσως να του ξεφεύγουν και στο πλαίσιο αυτό πήρε την κλήση, την παρέβλεψε και δεν πήγε πρόθυμα να καταθέσει την ένσταση. Οι αστυνομικοί λένε ότι εντάξει, εάν τα στοιχεία είναι αρκετά, τότε εμείς θα το δεχτούμε. Αλλά θα εφαρμοστεί ο νόμος σε κάθε περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό» τόνισε ο Δημήτρης Πώποτας στην εκπομπή «Buogiorno».