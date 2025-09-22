Στην Ελλάδα επιστρέφουν 86 αρχαιότητες από ιδιώτη συλλέκτη

Πρόκειται για έναν πραγματικό αρχαιολογικό θησαυρό που επιστρέφει στην Ελλάδα: 86 αρχαιότητες παραδόθηκαν οικειοθελώς από ξένο συλλέκτη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, ανάμεσα στις αρχαιότητες που επιστράφηκαν στην Ελλάδα περιλαμβάνονται νεολιθικά γυναικεία ειδώλια φυσιοκρατικού τύπου, μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου, μυκηναϊκή κεραμική, καθώς και χάλκινα ειδώλια γεωμετρικών, αρχαϊκών και ελληνιστικών χρόνων.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης χάλκινα κράνη διαφόρων τύπων, χάλκινα και αργυρά σκεύη — όπως υδρίες, οινοχόες και φιάλες — καθώς και χάλκινα κάτοπτρα. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται ακόμη μία μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, πήλινα ειδώλια και χρυσά νεκρικά στεφάνια ελληνιστικών χρόνων, πολύτιμες μαρτυρίες της τέχνης και των ταφικών εθίμων του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Η Αθήνα χαιρετίζει την οικειοθελή επιστροφή

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε λόγο για «υποδειγματική πρωτοβουλία». «Το υπουργείο υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις 86 αυτές αρχαιότητες, που επέστρεψαν στη γη που τις δημιούργησε», τόνισε.

Επισήμανε δε τη συμβολική διάσταση του γεγονότος: «Ο συγκεκριμένος επαναπατρισμός αποδεικνύει ότι όλο και περισσότεροι συλλέκτες σε όλο τον κόσμο θεωρούν πλέον αναγκαία την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους».

Και κατέληξε: «Ελπίζω το παράδειγμα αυτό να βρει μιμητές και να παρακινήσει και άλλους συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων να συνεργαστούν μαζί μας».

Η επιστροφή αυτή εντάσσεται σε μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας για την ανάκτηση έργων της πολιτιστικής της κληρονομιάς που βρίσκονται στο εξωτερικό. Για την ελληνική κυβέρνηση, κάθε επαναπατρισμός ενισχύει την πεποίθηση ότι τα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να φυλάσσονται και να εκτίθενται στο φυσικό και ιστορικό τους περιβάλλον.

Σύντομα στα ελληνικά μουσεία

Τα αντικείμενα θα καταγραφούν και θα τεκμηριωθούν επιστημονικά, πριν κατανεμηθούν σε διάφορα μουσεία της χώρας. Έτσι, θα γίνουν προσβάσιμα στο κοινό και θα εμπλουτίσουν τις εθνικές συλλογές.

Το νέο αυτό επεισόδιο αναδεικνύει την ένταση με την οποία η Ελλάδα εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την επιστροφή των πολιτιστικών της θησαυρών, είτε πρόκειται για οικειοθελείς πρωτοβουλίες ιδιωτών συλλεκτών είτε για πολύπλοκες διαπραγματεύσεις με μεγάλους ξένους θεσμούς.