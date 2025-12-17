Στην εντατική ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ζακύνθου

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Την Τετάρτη (17.12.2025) ο ιεράρχης είχε επικοινωνία με στενούς του συνεργάτες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαίο, ο Μητροπολίτης Δωδώνης να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου.
Ο λόγος ήταν για να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του κ. Χρυσόστομου παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.
Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει ο Μητροπολίτης φαίνεται να υποχωρεί μετά και τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.