Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή

Άδοξο τέλος είχε η καταξιωμένη ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, η οποία πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών την Κυριακή (10.08.2025), ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας. Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τρίτης τα αγαπημένα της πρόσωπα θα την αποχαιρετίσουν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ, ο Νίκος Καραγιώργης, ενημέρωσε τους φίλους της αξέχαστης ηθοποιού, μέσω ανακοίνωσης στα social media, ότι το τελευταίο αντίο στη Σοφία Σεϊρλή θα ειπωθεί στη Ριτσώνα το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου 2025.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου 11.30 π.μ. αποχαιρετούμε στη Ριτσώνα την αγαπημένη μας συνάδελφο Σοφία Σεϊρλή», έγραψε στη λιτή του ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγιώργης.

Η Σοφία Σεϊρλή ήταν από τα πιο αγαπητά πρόσωπα του θεάτρου και της τηλεόρασης και είχε διαγράψει μία λαμπρή καριέρα στο θέατρο, ενώ πήρε μέρος και σε πολλές επιτυχημένες σειρές.

Σημειώνεται ότι αυτό το διάστημα βρισκόταν σε γυρίσματα για τη νέα σειρά της ΕΡΤ1 με τίτλο «Αύριο». Μάλιστα, οι συντελεστές του σίριαλ, ο παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης και ο δημιουργός Γιώργος Γκικαπέππας αποφάσισαν προς τιμήν να μην δώσουν σε άλλη ηθοποιό τον ρόλο της.