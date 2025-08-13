Η Σοφία Σεϊρλή δεν είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματά της για τη σειρά «Αύριο»: Η απόφαση που πήραν οι συντελεστές για τον ρόλο της

Μία συγκινητική απόφαση που αφορά την αδικοχαμένη ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή πήραν οι συντελεστές της σειράς «Αύριο» που βρίσκεται σε φάση παραγωγής και πρόκειται να μεταδοθεί τη νέα σεζόν στην ΕΡΤ1. Η γνωστή καλλιτέχνιδα, που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή, δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της αλλά ο ρόλος της δεν πρόκειται να αναπληρωθεί.

Ο παραγωγός Διονύσης Παναγιωτάκης μαζί με τον Γιώργο Γκικαπέππα, τον δημιουργό της σειράς «Αύριο» της ΕΡΤ1, ανακοίνωσαν ότι προέβησαν σε αυτήν την απόφαση ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της αγαπημένης ηθοποιού, Σοφίας Σεϊρλή, που πνίγηκε σε ηλικία 77 ετών την Κυριακή (10.08.2025) ενώ κολυμπούσε σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας.

«Η οικογένεια της Primavisione, ο Διονύσης Παναγιωτάκης και ο Γιώργος Γκικαπέππας αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τη σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο θεατρικό και τηλεοπτικό στερέωμα.

Παρά το γεγονός ότι η αγαπημένη Σοφία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, ο δημιουργός και οι παραγωγή της σειράς “Αύριο” δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της», ανέφερε η ανακοίνωση των συντελεστών, την οποία μοιράστηκε και μέσω Instagram ο παραγωγός της σειράς, Διονύσης Παναγιωτάκης.

Η συμμετοχή της Σοφίας Σεϊρλή στην νέα σειρά της ΕΡΤ «Αύριο» ήταν η τελευταία δουλειά της, ενώ εδώ και δεκαετίες είχε χαράξει μία λαμπρή πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Η μίνι σειρά 8 επεισοδίων του σκηνοθέτη και δημιουργού Γιώργου Γκικαπέππα καταγράφει την αγωνιώδη διάσωση ενός ζευγαριού που χάνεται σ’ έναν ποταμό και είναι γυρισμένη σε φυσικό περιβάλλον, με υψηλό βαθμό δυσκολίας.

Πρόκειται για την πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση.