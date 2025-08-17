Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που διακομίστηκε σε ΜΕΘ στην Πάτρα: «Δεν πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει»

Εκτός κινδύνου βρίσκεται πλέον η 14χρονη που διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, από την Κεφαλονιά καθώς παρουσίασε σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα στους αναπνευστικούς της μυς και στα άκρα της.

Μετά από 10 ημέρες που πέρασε στη ΜΕΘ νοσοκομείου Πατρών, η 14χρονη πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου αν και η ανάρρωσή της φαίνεται πως θα πάρει αρκετό χρόνο. Η μητέρα της, όλες αυτές τις ημέρες περίμενε με αγωνία κάποιο καλό νέο για το παιδί της. Η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς είχαν παραλύσει προσωρινά τα άκρα της.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της 14χρονης αποκάλυψε ότι η πρώτη λέξη που μου είπε η κόρη της, μόλις που άνοιξε τα μάτια της, ήταν «μαμά σ’ αγαπάω, φίλα με, αγκάλιασέ με». Στη συνέχεια η 14χρονη ζήτησε να αγκαλιάσει και να πει «ευχαριστώ» στους γιατρούς του νοσοκομείου της Πάτρας που όλο αυτό το διάστημα την φρόντιζαν.

«Κόρη μου, άνοιξέ μου λίγο τα μάτια σου, γιατί κλείνεις τα μάτια σου; Δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα, δεν μου μίλαγε, σε μία στιγμή βλέπω το χέρι της ότι πέφτει. Και λέω τώρα χάνω το παιδί μου», της έλεγε η μητέρα της πριν συνέλθει.

«Έλεγε η κόρη μου η μικρή, που είναι 4 χρόνων, “μαμά η αδερφή μου πού είναι στο νοσοκομείο, θέλω να δω την αδερφή μου, τι έχει πάθει η αδερφή μου”. Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει, έμπαινα κάθε μέρα να τη δω, της μίλαγα και δεν μου απαντούσε», συνέχισε.

Η 14χρονη είχε προσβληθεί από ένα σπάνιο σύνδρομο που εμφανίζεται σε λιγότερο από 2 ανθρώπους ανά 100.000 τον χρόνο και το οποίο της προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Για τη διακομιδή της στην Πάτρα, από την Κεφαλονιά, χρειάστηκε να συμμετέχουν 14 υγειονομικοί. Εν τέλει η ανήλικη εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Πάτρας όπου και έλαβε την κατάλληλη θεραπεία.

Ο Δημήτρης Μπάκος, διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας, ανέφερε στο ίδιο μέσο πως αυτή η σπάνια περίπτωση «πυροδοτήθηκε από μία ιογενή νόσο».

«Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος γιατί αντιμετώπισε και ένα οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, γι’ αυτό και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων», αποκάλυψε.