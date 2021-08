«Σοβαρό» χαρακτηρίζεται από τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης το συμβάν σημειώθηκε στο Πλίμουθ, με αποτέλεσμα ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν «δυνατούς κρότους» και «πυροβολισμούς».

Αρκετοί αστυνομικοί και ιατροί έχουν επίσης φτάσει στο σημείο, ενώ το Sky News μιλά ήδη για «πολλά θύματα».

Οι πρώτες πληροφορίες για το αιματηρό περιστατικό

Μάλιστα, ο βουλευτής της περιοχής Luke Pollard, έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα έρχονται από το Keyham. Σας παρακαλώ μείνετε όλοι ασφαλείς, μείνετε σπίτι και ακολουθήστε τις οδηγίες της αστυνομίας».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, μάλιστα, αναφέρει: «Ενημέρωση: Περιμένουμε επιβεβαίωση για τον αριθμό των θυμάτων αλλά αυτή δείχνει να είναι μια πολύ σκοτεινή μέρα για την πόλη και την κοινότητά μας», ζητώντας μάλιστα από τους πολίτες να μην αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο των «θυμάτων» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Εδώ να σημειωθεί πως υπάρχουν ήδη πολλά βίντεο που αναρτώνται στο Twitter και δείχνουν εικόνες από τουλάχιστον έναν νεκρό, ωστόσο τίποτα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ένας αστυνομικός να ζητά από πολίτες να απομακρυνθούν από το σημείο.

Ωστόσο η γνησιότητα του αποσπάσματος δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από τα μεγάλα βρετανικά ΜΜΕ.

Δείτε την ανάρτηση του βουλευτή

Update: awaiting confirmation of number of victims but this looks like a very grim day for our city and our community.



Please can I ask that you think of the families and our community and not share any images or videos of any of the victims. #keyham — Luke Pollard MP (@LukePollard) August 12, 2021

“Είμαι ενήμερος για ένα σοβαρό και τραγικό περιστατικό που εκτυλίσσεται στο Πλίμουθ. Παρακαλώ υπακούστε σε όλες τις οδηγίες της αστυνομίας”, ανέφερε στο Twitter από την πλευρά του και ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος.

Ο ίδιος έκανε και δεύτερη ανάρτηση, στην οποία τονίζει πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά και πως ο ύποπτος δεν έχει διαφύγει. «Μείνετε ψύχραιμοι. Είναι δουλειά της αστυνομίας να επιβεβαιώσει παραπάνω πληροφορίες. Μην αναδημοσιεύετε κουτσομπολιά. Συνεργαστείτε μαζί της. Έχουμε τους καλύτερους αστυνομικούς στη χώρα».

Δείτε την ανάρτηση

The incident is not terror related, and neither is the suspect on the run in Plymouth. Remain calm. It is for the Police to confirm further details. Do not repost chatter or gossip; work with them. We have the best cops in the land. — Johnny Mercer (@JohnnyMercerUK) August 12, 2021

Στο σημείο πετούν και ελικόπτερα.

2 landing at once, Hero’s the lot of you who responded 👏 ❤️ @Plymouth_Live pic.twitter.com/qgndaMtR0G — Dylan hainey (@dylan_hainey) August 12, 2021

«Ανταποκριθήκαμε στο περιστατικό με σημαντικό αριθμό δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και η ομάδα απόκρισης επικίνδυνων περιοχών (HART), πολλά ασθενοφόρα, ελικόπτερα, γιατροί και νοσοκόμοι», αναφέρει η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τα ασθενοφόρα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: BBC.