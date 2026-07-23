Συναγερμός στην Καστοριά: Πολλαπλά κρούσματα σαλμονέλας – Και παιδιά στο νοσοκομείο

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Καστοριά από το Σάββατο (18.07.2026) καθώς καταγράφηκε ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νεαρών ατόμων – ανάμεσά τους και πολλά παιδιά – με συμπτώματα που αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα αλλά στην πορεία επιβεβαιώθηκαν ως σαλμονέλα.

Ειδικά, το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα όταν περισσότερα από δέκα άτομα που έφτασαν παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

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Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν είχαν πολύ υψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς, κάτι που αύξησε την ανησυχία των γιατρών. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.

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Ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα. Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.

Τα κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριάς έρχονται μετά από μία παρόμοια κατάσταση στη Λαμία. Όπου, μετά από κατανάλωση μολυσμένης παρτίδας κοτόπουλου, περισσότεροι από 30 άνθρωποι βρέθηκαν με συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας.