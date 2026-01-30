Συναγερμός στον Αλφειό με δεκάδες νεκρά πρόβατα σε αποσύνθεση: Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα δεκάδες νεκρά πρόβατα που εντοπίστηκαν μέσα στο νερό του ποταμού Αλφειού σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης κοντά στη γέφυρα.

Η εικόνα των νεκρών προβάτων στον Αλφειό έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή, αλλά και ταυτόχρονα ωρολογιακή βόμβα για τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο τα ζώα να ήταν προσβεβλημένα από ευλογιά. Εάν επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, τότε η παρατεταμένη παραμονή των νεκρών ζώων μέσα στον Αλφειό μετατρέπει τον ποταμό σε εστία μόλυνσης τεράστιων διαστάσεων, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το οικοσύστημα της περιοχής. Την ίδια ώρα, η Ηλεία καταγράφει καθημερινά νέα κρούσματα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο εκρηκτική.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο την εγκληματική αδιαφορία και την παντελή έλλειψη υπευθυνότητας από μερίδα κτηνοτρόφων, οι οποίοι, καταπατώντας κατάφωρα τη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επιλέγουν να «ξεφορτώνονται» νεκρά ζώα στο φυσικό περιβάλλον. Πρακτικές που δεν απειλούν μόνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά υπονομεύουν ευθέως την ίδια την κτηνοτροφία και το μέλλον της περιοχής.

Για το συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία στο σημείο.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα ακολουθηθεί το σχετικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει την περισυλλογή των νεκρών ζώων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αθήνα για καύση.

Το περιστατικό στον Αλφειό λειτουργεί ως καμπανάκι κινδύνου. Σε μια περίοδο που οι ζωονόσοι απειλούν άμεσα την κτηνοτροφία της Ηλείας, τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν, ούτε να υποβαθμίζονται, ούτε να μένουν αναπάντητα.

Να σημειώσουμε πως τον τελευταίο μήνα, έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία νεκρά πρόβατα στην περιοχή του Αλφειού και μάλιστα έχουν υπάρξει και οι ανάλογες ανακοινώσεις από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Ωστόσο αυτή τη φορά ο αριθμός των νεκρών ζώων φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλος.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και καταγγελίες, νεκρά πρόβατα έχουν εντοπιστεί κοντά στις εκβολές του Αλφειού, αλλά και στην παραλιακή περιοχή.