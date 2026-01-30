Ελλάδα

Συναγερμός στον Αλφειό με δεκάδες νεκρά πρόβατα σε αποσύνθεση: Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο τα ζώα να ήταν προσβεβλημένα από ευλογιά κάτι το οποίο αν αποδειχθεί καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο εκρηκτική
Νεκρά πρόβατα στον Αλφειό
Νεκρά πρόβατα στον Αλφειό

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα δεκάδες νεκρά πρόβατα που εντοπίστηκαν μέσα στο νερό του ποταμού Αλφειού σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης κοντά στη γέφυρα.

Η εικόνα των νεκρών προβάτων στον Αλφειό έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή, αλλά και ταυτόχρονα ωρολογιακή βόμβα για τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο τα ζώα να ήταν προσβεβλημένα από ευλογιά. Εάν επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, τότε η παρατεταμένη παραμονή των νεκρών ζώων μέσα στον Αλφειό μετατρέπει τον ποταμό σε εστία μόλυνσης τεράστιων διαστάσεων, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το οικοσύστημα της περιοχής. Την ίδια ώρα, η Ηλεία καταγράφει καθημερινά νέα κρούσματα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο εκρηκτική.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο την εγκληματική αδιαφορία και την παντελή έλλειψη υπευθυνότητας από μερίδα κτηνοτρόφων, οι οποίοι, καταπατώντας κατάφωρα τη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επιλέγουν να «ξεφορτώνονται» νεκρά ζώα στο φυσικό περιβάλλον. Πρακτικές που δεν απειλούν μόνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, αλλά υπονομεύουν ευθέως την ίδια την κτηνοτροφία και το μέλλον της περιοχής.

Για το συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία στο σημείο.

nekra provata alfeios
Ανησυχία για τη δημόσια υγεία με τα νεκρά πρόβατα

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα ακολουθηθεί το σχετικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει την περισυλλογή των νεκρών ζώων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αθήνα για καύση.

Το περιστατικό στον Αλφειό λειτουργεί ως καμπανάκι κινδύνου. Σε μια περίοδο που οι ζωονόσοι απειλούν άμεσα την κτηνοτροφία της Ηλείας, τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν, ούτε να υποβαθμίζονται, ούτε να μένουν αναπάντητα.

nekra provata alfeios
Ξεκινούν έλεγχοι για το περιστατικό με τα πρόβατα

Να σημειώσουμε πως τον τελευταίο μήνα, έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία νεκρά πρόβατα στην περιοχή του Αλφειού και μάλιστα έχουν υπάρξει και οι ανάλογες ανακοινώσεις από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Ωστόσο αυτή τη φορά ο αριθμός των νεκρών ζώων φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλος.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και καταγγελίες, νεκρά πρόβατα έχουν εντοπιστεί κοντά στις εκβολές του Αλφειού, αλλά και στην παραλιακή περιοχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
85
75
74
45
38
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης ανιψιάς του – «Με κατήγγειλαν για να με εκδικηθούν» ισχυρίστηκε
Πολύωρη η απολογία του 48χρονου στον ανακριτή Λαμίας που κατηγορείται για τον βιασμό της ανιψιάς του, τα τελευταία 3 χρόνια και ενώ εκείνη...
Δικαστήριο Λαμίας
Κρίση των Ιμίων: Η αποκωδικοποίηση των επιχειρήσεων, το τακτικό πλεονέκτημα στο πεδίο και τα στρατηγικά λάθη
Η «διαφωνία χαρακτήρων» της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, οι κανόνες εμπλοκής που περίμενε ο Στόλος αλλά δεν πήρε ποτέ και τα διδάγματα του 1987 που λησμονήθηκαν
Η ομάδα των Τούρκων βατραχανθρώπων αποχωρεί από την δυτική Ίμια το πρωί της 31ης Ιανουαρίου 1996
Newsit logo
Newsit logo