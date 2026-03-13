Συνελήφθη ο 23χρονος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με θύμα τον 20χρονο στην Καλαμαριά

Ο 23χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για το θάνατο του 20χρονου στην Καλαμαριά. Νωρίς το απόγευμα, παρουσιάστηκε στις αρχές μαζί με τον δικηγόρο του και ανέφερε ότι ενώ κινούνταν στην περιοχή της Καλαμαριάς του επιτέθηκαν 5 άτομα και τον χτυπούσαν με τα χέρια.

«Δεν ξέρω γιατί μου επιτέθηκαν, δεν τους ξέρω», φέρεται να είπε στους άντρες της ΕΛΑΣ για τα όσα συνέβησαν στην Καλαμαριά ενώ στη συνέχεια όπως ισχυρίστηκε, ενώ ήταν πεσμένος στο έδαφος είδε ένα μαχαίρι δίπλα του (δηλαδή δεν ήταν δικό του) και το πήρε προκειμένου να αντισταθεί στα 5 άτομα που τον χτυπούσαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως ανέφερε δεν ξέρει ποιον και πως τραυμάτισε ενώ και ο ίδιος είναι τραυματισμένος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης ο 20χρονος δέχτηκε 2 μαχαιριές, τη μια από αυτή στον αριστερό θώρακα και τη δεύτερη πίσω δεξιά στην πλάτη. Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

«Πρώτη φορά άκουσα ότι ήταν ανάμεσα στους “τιμωρούς”»

Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του θύματος βρίσκονται ακόμη σε σοκ. Όλοι περιέγραψαν το νεαρό ως ένα καλό και ήσυχο παιδί που δεν προκαλούσε φασαρίες. Στη γειτονιά ήξεραν ότι ο 20χρονος υποστήριζε την ομάδα του ΠΑΟΚ, κανείς όμως δεν έκανε λόγο για έναν φανατικό οπαδό που εξέφραζε την αγάπη του πολύ έντονα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ούτε εμείς ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Δεν έχουμε εικόνα. Δεν έχουμε καμία εικόνα. Περιμένουμε να μας πούνε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το καλύτερο παιδί ήταν. Δεν έμπλεκε ποτέ σε φασαρίες, δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα σήμερα αυτό (σ.σ.: ότι ήταν ανάμεσα στους τιμωρούς)», είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στο Live News.

Ο 23χρονος έχει καθαρό ποινικό μητρώο

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα κίνητρα πίσω από το φονικό. Τα δύο ενδεχόμενα συνδέονται με οπαδικές διαφορές και με την εμπλοκή του 20χρονου στους αυτόκλητους «τιμωρούς» παιδεραστών, οι οποίοι έκλειναν ραντεβού μέσω social media σε άνδρες που έκριναν εκείνοι ως υπόπτους, και τους επιτίθονταν με ακραία βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικές αρχές είναι ότι το 20χρονο θύμα φέρεται να σχεδίαζε επίθεση μαζί με τους 2 φίλους του σε βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος μένει κοντά στην περιοχή. Ο 23χρονος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι οπαδός του Άρη όμως χωρίς λερωμένοι ποινικό μητρώο.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από αστυνομική έρευνα ούτε ο 20χρονος που δολοφονήθηκε είχε ποινικό μητρώο. Ωστόσο, αβέβαιο παραμένει το κίνητρο των επιθέσεων και τίποτα δεν επιβεβαιώνεται ότι σχετίζονται με οπαδικές διαφορές, διότι δεν φαίνεται να είχαν κανένα ιστορικό αθλητικής βίας.

Ο 20χρονος ήταν καταγεγραμμένος στην υπόθεση των αυτόκλητων «τιμωρών», ο 23χρονος όμως δεν εμπλέκεται πουθενά με αυτή την ιστορία. Ωστόσο, εξετάζεται και τρίτο ενδεχόμενο κινήτρου, που θέλει φερόμενο δράστη και θύμα να έχουν προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί ερευνούν την περίπτωση να γνωρίζονταν «οι μεν με τους δε», να είχαν κάποια γνωριμία και να κρύβεται συγκεκριμένος λόγος πίσω από τις επιθέσεις. Ακόμη δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν υπήρξαν περισσότεροι εμπλεκόμενοι στο θανατηφόρο περιστατικό.

Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο ντοκουμέντο, έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr, το οποίο κατέγραψε τον 20χρονο που δέχτηκε τη φονική μαχαιριά στην Καλαμαριά, λίγα μέτρα πριν καταρρεύσει δίπλα από τον κάδο,

Στο οπτικό υλικό αποτυπώνονται δύο άτομα τα οποία δεν αποκλείεται να είναι φίλοι του θύματος να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου στην Καλαμαριά. Λίγο πιο πίσω φαίνεται να ακολουθεί ο 20χρονος που συμμετείχε και στους αυτόκλητους τιμωρούς της Θεσσαλονίκης και έχει δεχτεί τη μαχαιριά.

Εμφανώς καταβεβλημένος από τον τραυματισμό του ο 20χρονος περπατούσε με βήμα που γινόταν όλο και πιο αργό και ώσπου λίγο πιο κάτω στην οδό Αργοναυτών κατέρρευσε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Εκεί ο 20χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το χρονικό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι άγνωστοι διαπληκτίστηκαν με τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι πισώπλατα. Μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι στο σημείο τον περίμεναν τρία άτομα με κουκούλες.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός ανήκει στην ομάδα των «αυτόκλητων τιμωρών» που δρούσε στην Θεσσαλονίκη, μιας ομάδας που παγίδευε παιδόφιλους και τους ξυλοκοπούσε.

Η ομάδα αυτή, που έγινε γνωστή ως «αυτόκλητοι τιμωροί», χρησιμοποιούσε ψεύτικα προφίλ στα social media για να προσεγγίζει άνδρες και να κανονίζει ραντεβού μαζί τους. Τα προφίλ παρουσιάζονταν ως ανήλικα κορίτσια, με σκοπό να προσελκύσουν τα θύματα σε προκαθορισμένα σημεία συνάντησης. Όταν τα άτομα έφταναν στο σημείο, τα μέλη της ομάδας τους έστηναν ενέδρα, τους επιτίθεντο και στη συνέχεια τους λήστευαν.

Σε βάρος του ίδιου και ακόμη εννέα δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη για πέντε επιθέσεις που καταγράφηκαν από τις 10 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Οι πέντε επιθέσεις εναντίον ανδρών

Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου του 2025 , όταν ένας άνδρας ηλικίας περίπου 23 ετών δέχθηκε μήνυμα μέσω κοινωνικών δικτύων από προφίλ που παρουσιαζόταν ως ανήλικη κοπέλα. Μετά από συνομιλίες συμφωνήθηκε να συναντηθούν στο άλσος των Μετεώρων. Όταν ο νεαρός έφτασε στο σημείο, ομάδα ατόμων τον περικύκλωσε και άρχισε να τον χτυπά. Στη συνέχεια του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και χρήματα πριν τον αφήσουν να φύγει.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες αργότερα, με θύμα έναν άνδρα περίπου 27 ετών . Η μέθοδος ήταν ακριβώς η ίδια. Το θύμα είχε κλείσει διαδικτυακό ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη και όταν έφτασε στο σημείο συνάντησης δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Οι δράστες τον χτύπησαν και του πήραν προσωπικά αντικείμενα.

Η τρίτη υπόθεση αφορά έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 ετών . Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα φέρεται να τον απείλησε και να τον εξευτέλισε πριν τον ληστέψει. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες τον ανάγκασαν να υποστεί διάφορους εξευτελισμούς ενώ κατέγραφαν το περιστατικό με κινητά τηλέφωνα.

Η τέταρτη επίθεση σημειώθηκε σε άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών . Και σε αυτή την περίπτωση το θύμα οδηγήθηκε στο άλσος μέσω ψεύτικου προφίλ ανήλικης. Όταν εμφανίστηκε στο σημείο, ομάδα ατόμων του επιτέθηκε, τον χτύπησε και του αφαίρεσε χρήματα και αντικείμενα.

Η πέμπτη και πιο σοβαρή υπόθεση αφορά έναν άνδρα 48 ετών. Ο άνδρας είχε επίσης κλείσει ραντεβού μέσω διαδικτύου με άτομο που παρουσιαζόταν ως ανήλικη. Όταν έφτασε στο άλσος των Μετεώρων δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια. Από την επίθεση ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Οι πέντε αυτές υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκεται και ο 20χρονος που έπεσε νεκρός, αποτέλεσαν τη βάση της δικογραφίας που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 10 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για ληστεία, σύσταση εγκληματικής ομάδας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε ορισμένες από τις επιθέσεις, τα θύματα εξαναγκάζονταν να υποστούν εξευτελισμούς πριν από τη ληστεία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι δράστες τους υποχρέωναν να χορεύουν μπροστά τους ή να κάνουν πράξεις που τους γελοιοποιούσαν, ενώ ταυτόχρονα τα περιστατικά καταγράφονταν με κινητά τηλέφωνα.

Τα θύματα των επιθέσεων ήταν άνδρες ηλικίας από 23 έως 48 ετών, οι οποίοι είχαν δεχθεί να συναντήσουν τα ψεύτικα προφίλ που παρουσιάζονταν ως ανήλικες κοπέλες. Όταν έφταναν στο άλσος των Μετεώρων, έπεφταν θύματα ενέδρας από ομάδα νεαρών που τους χτυπούσε και στη συνέχεια τους λήστευε.