Συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 39χρονος με 21 κιλά κάνναβης

Βρέθηκαν κρυμμένες 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν / Φωτο astynomia.gr

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 39χρονο ο οποίος προσπάθησε να εισάγει ναρκωτικά στη χώρα μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και συγκεκριμένα 21 κιλά κάνναβης.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν χθες (22/2/ 2026) το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», έναν 39χρονο αλλοδαπό, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ναρκωτικών στην Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής οδού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος στον αερολιμένα κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Κατά την έρευνα που έγινε στην αποσκευή του, βρέθηκαν κρυμμένες 16 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 21 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK). Επιπλέον, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

