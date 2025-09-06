Ελλάδα

Συνελήφθησαν ένας 20χρονος και ένας 17χρονος στο κέντρο της Αθήνας – Εντοπίστηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί και ένα σφυρί
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές το βράδυ του Σαββάτου (06.09.2025) στο κέντρο της Αθήνας, στα πλαίσια της συγκέντρωσης για τα Τέμπη, μετά από έκκληση της Μαρίας Καρυστιανού.

Οι συλλήψεις σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε ένας 20χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 5 εμπρηστικούς μηχανισμούς, full face και γάντια. Στις 19:00 ξεκίνησε η μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη ενός 17χρονου, έχοντας στην κατοχή του σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου.

Προανάκριση διενεργεί η αντιμετώπιση ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας.

Παράλληλα, συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ ένας ανήλικος με μαχαίρι και ναρκωτικά, ο οποίος κατευθυνόταν προς την συγκέντρωση.

Συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 20 προσαγωγές μέχρι στιγμής.

