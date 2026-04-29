«Βολές» του πρωτοδικείου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛΑΣ: «Από τον Οκτώβριο 2025 δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός»

Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιρρίπτει την κύρια ευθύνη για τη μη φύλαξη ολόκληρης της μίας πλευράς του Πρωτοδικείου Αθηνών επί της οδού Λουκάρεως, ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, κ. Χριστόφορος Λινός.

Ο κ. Λινός σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη (29.04.2026), όπου αφήνει σαφείς αιχμές προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τονίζει ότι μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας με τη λειτουργία του νέου Δικαστικού Χάρτη και τη συγχώνευση Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι ανάγκες φύλαξης του κτιρίου, γεγονός που δεν έγινε.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο ίδιος ως Διευθύνων της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου ζήτησε την ενεργοποίηση όλων των φυλακίων σε όλες τις πλευρές με μηχανήματα «x rays» και παρουσία Αστυνομίας, αλλά αντ’ αυτού έλαβε ως μέτρα φύλαξης του χώρου έναν αστυνομικό της ΕΛ.ΑΣ. κι έναν της Δικαστικής Αστυνομίας.

Πολύ σύντομα το Πρωτοδικείο έμεινε μόνο με ένα αστυνομικό (!) για όλο το δικαστηριακό μέγαρο του Πρωτοδικείου που εκτείνεται σε εκατοντάδες μέτρα, γειτνιάζοντας με το Εφετείο και από τον Οκτώβριο του 2025, με κανέναν!

Παράλληλα, ο Προϊστάμενος του μεγαλύτερου Πρωτοδικείου της χώρας τονίζει, ότι ενώ είναι έτοιμη προς λειτουργία μεγάλη πύλη με μηχανήματα «x rays» και περιστρεφόμενες πόρτες ασφαλείας, μόλις λίγα μέτρα από τη σημερινή είσοδο για το πρώην Ειρηνοδικείο, δεν έχει δοθεί προς χρήση, καθώς δεν έχει ακόμη στελεχωθεί από Αστυνομικούς!

Με άλλα λόγια, κατά την ανακοίνωση, η ΕΛ.ΑΣ. και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαθέτουν ένστολους για τα φυλάκια σε Εφετείο, Άρειο Πάγο, Ευελπίδων, αλλά δεν έχει έως σήμερα διαθέσει το ανάλογο προσωπικό για το Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου, αφήνοντάς το να λειτουργεί με τεράστιο κενό ασφαλείας, ως… ξέφραγο αμπέλι!

