Εξιτήριο για τις 4 γυναίκες που τραυμάτισε ο 89χρονος στο Εφετείο – Εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ

Ο υπάλληλος συνεχίζει τη νοσηλεία του στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του «Ερυθρού Σταυρού»
Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» πήραν οι 4 γυναίκες που τραυματίστηκαν από τα σκάγια του 89χρονου κατά την επίθεση στο Εφετείο και στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή τους είναι σταθερή και δεν κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω νοσηλεία τους, ενώ παραμένουν σοκαρισμένες από το πυρ που άνοιξε ο ηλικιωμένος στο Εφετείο και στον ΕΦΚΑ το πρωί της Τρίτης (27/04/2026).

Αντίθετα, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ που τραυματίστηκε παραμένει για νοσηλεία στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του «Ερυθρού Σταυρού», όπου συνεχίζει να παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο 89χρονος «πιστολέρο» είχε κάνει πρόβα τις ένοπλες επιθέσεις του σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – «Αν ήθελα να σκοτώσω, μπορούσα να το κάνω έυκολα»
«Ήθελα να τουφεκίσω τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Στρασβούργο γιατί και εκεί με κορόιδευαν - Αγόρασα τα όπλα από Ρομά στο χωριό μου» ανέφερε ο 89χρονος - Αναλυτικά όσα είπε στους αστυνομικούς
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
«Βολές» του πρωτοδικείου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ΕΛΑΣ: «Από τον Οκτώβριο 2025 δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός»
Η Πολιτεία δεν έχει έως σήμερα διαθέσει το ανάλογο προσωπικό για το Πολιτικό Τμήμα του Πρωτοδικείου, αφήνοντάς το να λειτουργεί με τεράστιο κενό ασφαλείας, ως ξέφραγο αμπέλι
Ο 89χρονος κατά την μεταφορά του στα δικαστήρια
«Του έλεγα να πάει σε γιατρό και μου έλεγε ότι βλέπει διαβόλους» λέει η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε μέσα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
«Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ - Ο πατέρας μου είχε όπλα στο σπίτι και τα είχε δείξει στην κόρη μου» λέει η κόρη του ηλικιωμένου
Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
