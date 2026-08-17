Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση και η μοιραία διαδρομή – «Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο και ακαριαία είδαμε καπνό»

Νέα στοιχεία για τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, έρχονται στο φως μέσα από βίντεο-ντοκουμέντο, μαρτυρίες κατοίκων και πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολουθήθηκε πριν από την πτώση του. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την καθοδική πορεία του προς το ελικοδρόμιο και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την έκρηξη και τον πυκνό καπνό που ακολούθησαν. Η συντριβή του ελικοπτέρου σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο, σε πολύ μικρή απόσταση από το ελικοδρόμιο και από κατοικίες. «Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από κατοικημένα σπίτια με κόσμο μέσα», ανέφερε άνθρωπος που βρέθηκε στο σημείο, ενώ άλλος κάτοικος περιέγραψε ότι λίγο πριν από την τραγωδία άκουσε έναν ασυνήθιστο θόρυβο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Βίντεο-ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές Το βίντεο που παρουσίασε, το βράδυ της Δευτέρας (16.08.2026), το ΕΡΤnews καταγράφει το ελικόπτερο λίγο πριν από τη μοιραία πτώση. Στις εικόνες φαίνεται να ακολουθεί καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφονται η έκρηξη από τη συντριβή και ο πυκνός καπνός που υψώνεται από το σημείο. Αμέσως μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επεμβαίνουν πριν οι φλόγες επεκταθούν προς τον κοντινό οικισμό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 18.17. Η διαδρομή πριν από τη συντριβή Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την περιοχή του όρους Μερέντα, έξω από τα Σπάτα, με σχέδιο πτήσης για τη Σίφνο. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Λίγη ώρα μετά την απογείωση, ο χειριστής ενημέρωσε το Κέντρο Ελέγχου ότι ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε προσγείωση. «Δηλώνει στο Κέντρο Ελέγχου ότι ετοιμάζεται για προσγείωση. Ωστόσο, αυτό δεν έγινε ποτέ», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

Στη συνέχεια χάθηκε το σήμα του ελικοπτέρου και δεν υπήρξε νέα επικοινωνία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η αναζήτησή του. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι είχε καταπέσει έξω από το ελικοδρόμιο της Σίφνου. «Κάτι συνέβη και δεν τα κατάφερε», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά κατά τη μετάδοση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από το ελικοδρόμιο, χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την προσγείωση. «Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο» Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο την ώρα της πτώσης. «Ημασταν 200 μέτρα πιο πέρα και κοιτούσαμε το περιβόλι. Ακούσαμε έναν θόρυβο περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής. Ο ίδιος ανέφερε ότι έσπευσε προς το σημείο και, μαζί με άλλους, παρακολούθησε την προσπάθεια των πυροσβεστών να περιορίσουν τις φλόγες. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Ηρθανε οι πυροσβέστες, τραβήξανε τις μάνικες και κοιτάγαμε να σβήσουμε τη φωτιά», είπε και κάνει επίσης λόγο για ασυνήθιστο ήχο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση. «Ηταν παράξενος θόρυβος», ανέφερε κάτοικος, προσθέτοντας ότι ο έλικας «έκανε πολύ δυνατό θόρυβο». Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδεχομένως να είχε παρουσιαστεί μηχανική βλάβη, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί από την έρευνα. Αντιδήμαρχος Σίφνου στο newsit.gr: «Αντίκρισα μια άμορφη μάζα» Σοκαριστική είναι και η περιγραφή του αντιδημάρχου Σίφνου Μανώλη Φουντουλάκη, ο οποίος έφτασε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα. «Αυτό που αντίκρισα ήταν μια άμορφη μάζα, γιατί από το ελικόπτερο σχεδόν δεν είχε μείνει τίποτα», ανέφερε, μιλώντας στο newsit.gr. Οπως είπε, δύο από τα θύματα βρίσκονταν στα συντρίμμια, ενώ το τρίτο εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση. «Ο ένας βρέθηκε λίγα μέτρα πιο πέρα, ήταν ολόκληρος απανθρακωμένος. Οι άλλοι δύο ήταν μαζί με το ελικόπτερο», περιέγραψε. Αναφερόμενος στις πρώτες συγκεχυμένες πληροφορίες περί περισσότερων θυμάτων, ο αντιδήμαρχος ήταν κατηγορηματικός: «Τρεις ήταν οι επιβαίνοντες, τρεις». Τρεις νεκροί – Σε εξέλιξη η έρευνα Οι τρεις επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο βρέθηκαν μέσα στα συντρίμμια, ενώ ο τρίτος σε μικρή απόσταση από αυτά. Νεκροί είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, ο Alexander Cromie και η Marie Ebert, καθώς και ο έμπειρος χειριστής Γιώργος Ράικος, ο οποίος προερχόταν από την Αεροπορία Στρατού.